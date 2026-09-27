30 ameliyat geçiren 21 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

·1·Dünya
30 ameliyat geçiren 21 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

İran'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında yaralanan 21 yaşındaki tekvandocu Mehdi Nosrati Bildashi hayatını kaybetti. Haberlere göre, yaraları nedeniyle son sekiz ayda yaklaşık 30 kez ameliyat geçirdi.

Mehdi'nin, 8 Ocak'ta Tahran'ın güneydoğusundaki Pakdeşt şehrinde düzenlenen protesto sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtiliyor. Pankreası ve bağırsakları ağır hasar gören sporcu, ilk olarak Pakdeşt'teki bir hastanede tedavi altına alındı.

Daha sonra Tahran'daki bir hastaneye nakledilen sporcu, burada sekiz ay boyunca yaklaşık 30 ameliyat geçirdi. Yaraları nedeniyle beslenme güçlüğü çeken Mehdi, 30 kilodan fazla kaybetti.

Need To Know'un bilgilerine göre Mehdi, 12 Eylül'de yaralarına bağlı komplikasyonlar ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Bu bilgiler, İran muhalefetine yakın medya kuruluşlarının haberlerine dayanmaktadır. Uzun süren tedavi sürecinin ailesine ciddi mali zorluklar getirdiği de belirtiliyor.

Mehdi'nin yaralandığı protestolar, 2025 yılı Aralık ayı sonunda İran'daki ekonomik krizden duyulan memnuniyetsizlik üzerine başladı. Daha sonra protestolar ülke geneline yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. İnsan hakları örgütleri, protestoculara karşı ateşli silahların kullanıldığını belgeledi.

Protestolar sırasındaki can kaybı sayısı ise hala tartışmalı. İletişim ve internet erişimindeki ciddi kısıtlamalar nedeniyle olayların boyutunu bağımsız olarak doğrulamak zor oldu. İnsan hakları örgütleri binlerce ölüm ve on binlerce tutuklama rapor ederken, bazı kaynaklar daha yüksek rakamlar verdi. Human Rights Watch, Eylül 2026'da protestolarla ilgili davalarda bir dizi idam cezasının infaz edildiğini de kaydetti.

Mehdi Nosrati Bildashi, protestolar sırasında hayatını kaybeden veya ağır yaralanan sporculardan biri oldu.

Bunlar arasında 17 yaşındaki futbolcu Rebin Moradi de bulunuyor. Saypa genç takımında oynayan futbolcunun 8 Ocak'ta Tahran'da açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti. Babası, adli tıp görevlilerinin oğlunun arkasından yakın mesafeden ateş edildiğini söylediğini açıklamıştı.

Ayrıca 47 yaşındaki eski futbolcu Mujtabo Tarshiz'in de Kaimşehr'deki protestolar sırasında eşiyle birlikte hayatını kaybettiği bildirildi. Kariyeri boyunca Traktor Tebriz, Nassaji Mazandaran, Fajr Sepasi Şiraz ve Mes Kerman kulüplerinde forma giymişti.

İranlı yetkililer, bu sporcuların ölümüyle ilgili kamuoyuna net bir açıklama yapmadı.

Mehdi Nosrati Bildashiİran Protestolarıİranİnsan HaklarıSpor
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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