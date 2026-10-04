Kazakistan'da 100 yaşın üzerinde 300 vatandaş var: en yaşlı kadın 116 yaşında

·5·Dünya
Kazakistan'da 100 yaşın üzerinde 300 vatandaş var: en yaşlı kadın 116 yaşında

Kazakistan'da 100 yaş ve üzerinde 300 vatandaş yaşamaktadır. Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine dayanan Zakon.kz'nin haberine göre bu bilgi paylaşıldı.

Ülkedeki en yaşlı kadın Ulıtau bölgesinde yaşamaktadır. Kendisi 2026 yılında 116 yaşına girmiştir.

Uzun ömürlülerin sayısı bakımından ilk sırada ülkenin en büyük metropolü olan Almatı şehri yer almaktadır. Burada 100 yaş ve üzerinde 41 vatandaş ikamet etmektedir. Bakanlık bu verileri 3 Ekim 2026 tarihinde açıklamıştır.

İkinci sırada 100 yaşın üzerinde 32 kişinin yaşadığı Türkistan bölgesi yer alırken, Almatı bölgesi 25 uzun ömürlü kişiyle üçüncü sırada bulunmaktadır.

Kazakistan'daki en yaşlı üç vatandaş arasında Ulıtau bölgesinden 116 yaşındaki, Pavlodar bölgesinden 114 yaşındaki ve Kostanay bölgesinden 111 yaşındaki sakinler yer almaktadır.

İstatistiksel verilere göre, 2026 yılının başında Kazakistan'da 60 yaş ve üzerindeki nüfus 2 milyon 923 bin 472 kişiye ulaşmıştır. Bu, ülke toplam nüfusunun yüzde 14,2'sine tekabül etmektedir.

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıUlıtau BölgesiAlmatı ŞehriTürkistan BölgesiUzun Ömürlüler
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Orta Asya’da yapay yağmur teknolojisi test ediliyorOrta Asya’da yapay yağmur teknolojisi test ediliyor18 Ağustos 16:42Kazakistan'da Doğum Oranları Keskin Şekilde Düştü, Yeni RekorKazakistan'da Doğum Oranları Keskin Şekilde Düştü, Yeni Rekor19 Haziran 17:44Japonya'da 100 yaşın üzerindekilerin sayısı ilk kez 100 bini aştıJaponya'da 100 yaşın üzerindekilerin sayısı ilk kez 100 bini aştı20 Eylül 11:04Novaya Guta'da insani yardım misyonu: Rusya ve Ukrayna vatandaş takası gerçekleştirdiNovaya Guta'da insani yardım misyonu: Rusya ve Ukrayna vatandaş takası gerçekleştirdi20 Eylül 11:34112 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı ortaya çıktı112 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı ortaya çıktı19 Eylül 07:00Avrupa'nın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybettiAvrupa'nın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti17 Eylül 15:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba