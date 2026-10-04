Kazakistan'da 100 yaşın üzerinde 300 vatandaş var: en yaşlı kadın 116 yaşında

Kazakistan'da 100 yaş ve üzerinde 300 vatandaş yaşamaktadır. Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine dayanan Zakon.kz'nin haberine göre bu bilgi paylaşıldı.

Ülkedeki en yaşlı kadın Ulıtau bölgesinde yaşamaktadır. Kendisi 2026 yılında 116 yaşına girmiştir.

Uzun ömürlülerin sayısı bakımından ilk sırada ülkenin en büyük metropolü olan Almatı şehri yer almaktadır. Burada 100 yaş ve üzerinde 41 vatandaş ikamet etmektedir. Bakanlık bu verileri 3 Ekim 2026 tarihinde açıklamıştır.

İkinci sırada 100 yaşın üzerinde 32 kişinin yaşadığı Türkistan bölgesi yer alırken, Almatı bölgesi 25 uzun ömürlü kişiyle üçüncü sırada bulunmaktadır.

Kazakistan'daki en yaşlı üç vatandaş arasında Ulıtau bölgesinden 116 yaşındaki, Pavlodar bölgesinden 114 yaşındaki ve Kostanay bölgesinden 111 yaşındaki sakinler yer almaktadır.

İstatistiksel verilere göre, 2026 yılının başında Kazakistan'da 60 yaş ve üzerindeki nüfus 2 milyon 923 bin 472 kişiye ulaşmıştır. Bu, ülke toplam nüfusunun yüzde 14,2'sine tekabül etmektedir.