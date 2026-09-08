Ünlü televizyon sunucusu ölüm cezasına çarptırıldı

5 Eylül'de Mısır'daki bir mahkeme, ülkede geniş kitlelerce tanınan televizyon sunucusu Sara Halife ve dava kapsamındaki diğer 11 sanığı, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretiyle ilgili suçlardan suçlu bularak, ölüm cezasına çarptırdı. Bu bilgi “Al-Ahram” tarafından bildirildi.

Yayınlanan bilgilere göre, Sara Halife ve diğer sanıklar, uyuşturucu yapımı için gerekli hammaddelerin satın alınması, işlenmesi ve nihai ürünün satılmasıyla uğraşan organize bir suç örgütü kurmakla suçlanıyor.

Soruşturma verilerinde, sanıklara yöneltilen suçlamaların sadece uyuşturucu maddelerle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Ayrıca sanıklara, yasa dışı ateşli silah bulundurma suçlamaları da yöneltildi.

Soruşturma sürecinde kolluk kuvvetleri tarafından büyük miktarda uyuşturucu madde ve üretimde kullanılan hammadde ele geçirildi. Resmi verilere göre, ele geçirilen maddelerin toplam ağırlığı 750 kilogramı aştı.

Bunun yanı sıra polis, uyuşturucu üretimi için özel olarak donatılmış iki daireyi da tespit etti. Bu mekanların narkotik laboratuvarı olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Kolluk kuvvetleri ayrıca mühimmatla birlikte saklanan ve gerekli ruhsatı bulunmayan bir silah cephaneliği de buldu. Bu durum, davadaki suçlamaları daha da ağırlaştırdı.

Bununla birlikte, mahkeme kararı henüz nihai değil. Haberde, “Suçlu bulunan Halife ve diğer sanıkların verilen karara karşı yasal yollarla itiraz etme hakları bulunmaktadır” denildi.

“Al-Ahram” gazetesi, Sara Halife'nin Nisan 2025'te Kahire'de gözaltına alındığını bildirdi.

Sara Halife, Mısır'daki tanınmış medya simalarından biriydi. Birçok televizyon kanalında sunuculuk yapmış ve medya aracılığıyla geniş kitlelerce tanınmıştı.

Şimdilerde ünlü sunucunun adı, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili büyük bir ceza davasında geçiyor. Mahkemenin ölüm cezası kararı ise kamuoyunun dikkatini bu davaya daha da çekti.