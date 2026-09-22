Kırgızistan'dan Özbekistan'a et kaçakçılığının devam ettiği belirtildi

·99·Dünya
Kırgızistan'dan Özbekistan'a et kaçakçılığının devam ettiği belirtildi

Kırgızistan'dan Özbekistan'a et kaçakçılığı yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Bu konu, 22 Eylül'de Kırgızistan Jogorku Keneşi'nin ilgili komite toplantısında milletvekili Ulanbek Jeenbayev tarafından dile getirildi.

Toplantıda Kırgızistan'ın 2025 yılı devlet bütçesinin uygulanması konusu görüşüldü. Milletvekili, ülkede et fiyatlarının düşmediğini, aksine artmaya devam ettiğini vurguladı.

Jeenbayev, Kırgızistan etiketli hayvansal ürünlerin Özbekistan'da satıldığını gösteren videoların yayıldığını belirtti. Milletvekili bunu, et kaçakçılığının devam ettiğinin bir işareti olarak değerlendirdi.

«Kırgızistan etiketli hayvan ürünlerinin Özbekistan'da satıldığını gösteren videoları görüyoruz. Demek ki kaçakçılık devam ediyor. Et fiyatlarını istikrara kavuşturmak için önlemler alınmalı», dedi Ulanbek Jeenbayev.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu'nun et fiyatlarını düzenlemek için bir dizi önlem aldığı kaydedildi. Ayrıca Rekabet Kurumu, etin kilogram fiyatını 770 som olarak belirledi. Bu yaklaşık 100 bin som'a denk geliyor.

Şimdilik milletvekilinin bahsettiği Özbekistan'a yapılan et kaçakçılığı vakalarıyla ilgili ek bir resmi açıklama yapılmadı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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