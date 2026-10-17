Çin'de ebeveynler çocuklarını evlendirmek için yapay zekayı kullanıyor

·3·Dünya
Çin'de ebeveynler çocuklarını evlendirmek için yapay zekayı kullanıyor

Çin'de bazı ebeveynler, çocuklarını evlenmeye ve aile kurmaya teşvik etmek için yapay zeka tarafından oluşturulan etkileyici videolar kullanıyor. Bu videolarda, yaşlı insanlar gençliklerinde evlenmedikleri için pişmanlık duyduklarını ve ebeveynlerinin tavsiyelerini dinlemedikleri için üzüldüklerini ifade ediyorlar.

Çin Xinhua Haber Ajansı ve Sivil İşler Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında ülkede resmi nikah kayıtları 6,106 milyon olarak gerçekleşti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 20,5'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ülkede bin kişi başına düşen evlilik sayısı ise sadece 4,3 oldu.

Evlilik sayısındaki düşüş ebeveynleri endişelendiriyor. Haberlere göre, çocuklarını aile kurmaya ve çocuk sahibi olmaya ikna etmek için çeşitli yöntemler deniyorlar.

Birçok medya kuruluşu, Çin'deki Douyin ve Weibo gibi sosyal platformların yapay zeka tarafından oluşturulan videolarla dolup taştığını bildiriyor. Bu videolarda yaşlı karakterler, gençken ebeveynlerinin sözünü dinleyip evlenmedikleri için pişman olduklarını söylüyorlar.

Videolardan birinde, yapay zeka ile oluşturulmuş 58 yaşındaki bir kadının hastaneye gittiğinde yalnız kaldığı tasvir ediliyor. Yanındaki yataklarda yatan diğer hastaların ise yakınları tarafından bakıldığı ve ilgilenildiği gösteriliyor.

Bir başka videoda ise 56 yaşındaki bir karakter, gençliğinde ebeveynlerinin evlilik hakkındaki tavsiyelerini dinlemediği için pişmanlık duyduğunu belirtiyor. Bu videoların çoğu yapay zeka ile hazırlandığına dair özel bir etiketle paylaşılsa da, milyonlarca kez izlenmeye ve paylaşılmaya devam ediyor.

Bu eğilim, endişeli ebeveynlerin çocuklarını evlenmeye ikna etmeye yönelik bir "siber kuşatma" olarak adlandırılıyor. Ancak eleştirmenler, bu tür yöntemlerin evliler ile yalnız yaşayanlar arasındaki sosyal uçurumu daha da derinleştirebileceği konusunda uyarıyor. Buna rağmen, çocuklarının geleceğinden endişe duyan bazı ebeveynler bu eleştirilere pek aldırış etmiyor.

Bir Weibo kullanıcısı: "Bize böyle videolar daha çok lazım. Bakalım kim hala yalnız kalmayı tercih ediyor," diye yazdı.

Başka bir kullanıcı ise: "Herkes bu videoları paylaşsın ve gençlere göstersin," fikrini savundu.

Ancak bu girişime yönelik tepkiler çoğunlukla olumsuz. Özellikle gençler, videoları ve bu paylaşımlarla ilgili tüm eğilimi ciddiye almak yerine komik buluyor.

Bir kullanıcı, "İnsanları ağlatıp evlenmeye teşvik edecek gerçek birini bulamadıkları için yapay zekayı kullanmaları çok komik," yorumunda bulundu.

Diğerleri ise bu tür videoların beklenen sonucu vermeyebileceğini vurguluyor. Onlara göre, ebeveynlerin bu tür baskıları gençleri daha da incitebilir, ilişkileri soğutabilir ve hatta kasıtlı olarak evlenmeme kararı almalarına neden olabilir.

Böylece, Çin'de evliliklerin azalması fonunda yapay zeka ile oluşturulan videolar, ebeveynler ve gençler arasında yeni tartışmalar yaratıyor. Aile kurmaya teşvik etmek için hazırlanan videolar, bazı gençler için etkileyici bir nasihatten ziyade bir mizah konusu haline geliyor.

XinhuaSivil İşler BakanlığıDouyinWeiboSiber Kuşatma
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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