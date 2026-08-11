Çin roketi fırlatıldıktan 85 saniye sonra patladı

Çin'in “Long March 7A” roket taşıyıcısı, bir sonraki uçuşunu gerçekleştirdiği sırada ciddi bir kazaya uğradı. Roket, Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda bulunan Wenchang Uzay Üssü'nden fırlatıldıktan yalnızca 85 saniye sonra havada patladı. Olay, gelecekteki diğer uzay uçuşlarının takvimini de etkileyebilir. Space dergisi bu konu hakkında haber yaptı.

Edinilen bilgilere göre olay dün, 10 Ağustos'ta Pekin saatiyle yaklaşık 20.02'de meydana geldi. “Long March 7A” roket taşıyıcısının “Zhongxing-4B” iletişim uydusunu yörüngeye taşıması gerekiyordu. Ancak planlanan görev gerçekleştirilemedi ve roket fırlatmadan 85 saniye sonra patladı.

Kaza, roketin ilk aşamasının ayrılmasından önce meydana geldi. Bunun sonucunda roketle birlikte yörüngeye çıkarılması planlanan uydu da imha oldu.

Çin'in “Şinhua” ajansı, uçuş sırasında “acil bir durum” ortaya çıktığını ve patlamaya da bu durumun neden olduğunu bildirdi. Uzmanlar şu anda kazanın kesin nedenlerini belirlemek için soruşturma ve inceleme yürütüyor.

Ancak uydunun askeri statüsüyle ilgili bilgilerin bulunması nedeniyle olayın tüm ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayabilir.

Uzmanlar kazanın nedenini tahmin ediyor

Roket uçuşları analisti Georgiy Trişkin, kazayı “son derece şaşırtıcı” olarak değerlendirdi. Ona göre bu tür büyük arızalar, uzay yarışının ilk dönemlerinde, geçen yüzyılın ortalarında sıkça görülüyordu. Ancak günümüzün modern bir roketinde, özellikle de 18. fırlatılışında böyle bir durum beklenmiyordu.

Uzman, kazaya birkaç faktörün neden olmuş olabileceğini düşünüyor. Bunlar arasında üretim sürecindeki teknik kusurlar, uçuş planlamasında yapılan hatalar veya roket motorlarındaki arızalar yer alıyor.

Özellikle uzmanlar, roketin merkez kademesinde kullanılan YF-100 motorları ile ilgili olası sorunlara da dikkat çekiyor. Söz konusu motor, Çin'in çeşitli roket sistemlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

İnceleme sonucunda motorla ilgili ciddi bir teknik sorun tespit edilirse bu durum, Çin'in planlanan diğer uzay uçuşlarını da etkileyebilir. Çünkü aynı motor teknolojisini kullanan diğer roketlerin de ek incelemeye tabi tutulması gerekebilir.

Çin'de bu yılın dördüncü uzay kazası

Analiste göre Çin'de her yıl roketlerle ilgili birkaç başarısızlık kaydediliyor. Bu durum, esas olarak ülkenin uzay uçuşlarının sayısını hızla artırması ve yeni roket sistemlerini yüksek tempoda test etmesiyle açıklanıyor.

Ancak bu yıl meydana gelen söz konusu kaza Çin için özellikle dikkat çekici. Çünkü bu olay, 2026 yılındaki dördüncü başarısız uzay uçuşu olarak kayıtlara geçti. Analist bu göstergeyi ülkeler arasındaki bir antirekor olarak değerlendirdi.

17 Ocak'ta Çin'de aynı anda gerçekleştirilen iki fırlatma başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Nisan ayının başında ise Çin'in Falcon 9'un yeniden kullanılabilir roketine yanıtı olması beklenen Tianlong-3 roketinin fırlatılması da kazayla sonuçlandı.

“Long March 7A” için ikinci kaza

Bu, “Long March 7A” programındaki ilk başarısızlık değil. Roket, Mart 2020'deki ilk uçuşundan bu yana ikinci kez görevini başarıyla tamamlayamadı.

Bununla birlikte, 10 Ağustos'taki uçuş roketin 18. fırlatılışıydı . Roketin önceki 17 uçuşunun ardından meydana gelen bu kaza, Çinli uzmanlar için ciddi bir teknik inceleme yürütme gerekliliğini ortaya çıkardı.

Şimdi ana odak, patlamaya tam olarak neyin neden olduğunu belirlemek. İncelemenin sonuçları yalnızca “Long March 7A”nın sonraki uçuşları için değil, Çin'in diğer uzay programlarının geleceği açısından da büyük önem taşıyabilir.