Çinli çiftin benzerliği ikiz oldukları şüphesini uyandırıyor

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan genç bir çift, dış görünüşlerinin birbirine aşırı derecede benzemesiyle sosyal medyada popülerlik kazandı. Onları gören pek çok kişi, çiftin eş değil, yıllar önce birbirinden ayrılmış ikizler olduğunu düşünüyor.

Yirmili yaşlarındaki Liang Sayyu ve He Xianshen, Guangdong eyaletinin Dongguan şehrinde şifalı bitkiler dükkanı işletiyor. Her ikisi de geleneksel tıp ile uğraşan ailelerden gelmelerine rağmen, başlangıçta işlerini geliştirmekte zorluklar yaşadılar.

Durum, Çin'in TikTok muadili olan Douyin sosyal ağında reklam videoları hazırlamaya başlamalarından sonra değişti. Liang, kendisi ile eşinin birbirine çok benzediğini fark ederek bu durumu reklamda kullanmaya karar verdi. Eşini aynı kıyafetlerle mizahi videolar çekmeye ikna etti. Bugün bu videolar dükkanın ana reklam aracı haline geldi.

Liang, "İlk tanıştığımızda birbirimize benzediğimizi düşünmemiştim. Ancak birkaç yıl birlikte yaşadıktan sonra bu benzerliği fark etmeye başladım. Son iki yıldır neredeyse her anımız birlikte geçiyor: birlikte çalışıyor, yemek yiyor ve dinleniyoruz. Belki de giderek birbirimize benzememizin nedeni budur" diyor.

Doğuştan sessiz biri olan He, başlangıçta eşinin videolarında yer almaya pek ilgi göstermedi. Ancak daha sonra o da bu fikre razı oldu. Hatta benzerliklerini daha komik bir şekilde göstermek için kadın kıyafetleriyle bile videolarda yer aldı.

Kısa süre sonra çiftin videoları geniş kitlelere yayıldı ve sayfalarındaki takipçi sayısı artmaya başladı. Bazı kullanıcılar ise dükkandan ziyade, dış görünüşleri aynı olan çiftin yeni videolarını izlemeye daha fazla ilgi gösterdi.

Yakın zamanda çiftin şaşırtıcı benzerliği Çin sosyal ağlarında daha geniş bir şekilde tartışıldı. Birçok kişi onların eş değil, tek yumurta ikizleri olabileceğini tahmin etti.

Kullanıcılardan biri, "DNA testi yaptırın, belki de gerçekten yıllar önce birbirinden ayrılmış kardeşlersinizdir?" diye yazdı.

Bir başkası ise, "Sadece birbirlerine benzemiyorlar, sanki aynı insanın iki kopyası gibiler. Çene altındaki kıvrımlar bile aynı" şeklinde yorum bıraktı.

Böylece işlerini tanıtmak için video hazırlamaya başlayan Çinli çift, bugün sadece dükkanlarıyla değil, birbirlerine olan şaşırtıcı benzerlikleriyle de internet kullanıcılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.