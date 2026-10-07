3 yaşındaki 35 kiloluk kız çocuğunu mukbang videolarında kullanan ebeveynlere tepki

·4·Dünya
3 yaşındaki 35 kiloluk kız çocuğunu mukbang videolarında kullanan ebeveynlere tepki

Çin'de bir çift, üç yaşındaki kızlarını kamera karşısında aşırı miktarda yemek yemeye zorladığı için kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı.

İnternette yaygın olan mukbang trendinde blog yazarları, kamera önünde büyük miktarlarda yemek yiyerek bu süreci izleyiciler için bir içerik olarak sunuyor. 21. yüzyılın en tartışmalı internet fenomenlerinden biri olarak görülen bu akım, sadece yiyeceklerin eğlence amacıyla aşırı tüketilmesine yönelik eleştirilere yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi sağlık riskleri oluşturuyor ve bazı durumlarda mukbang blog yazarlarının ölümüyle de ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle, ebeveynlerin üç yaşındaki çocuklarını böyle bir içeriğe dahil etmesi, birçok internet kullanıcısının tepkisine neden oldu.

Bu ayın başlarında Çin medyasında, "Peysi" takma adıyla tanınan üç yaşındaki bir kız çocuğuyla ilgili durum haberleştirildi. İddialara göre, ebeveynleri onu mukbang içeriğinin kahramanı haline getirdi ve kızlarının çeşitli yemekleri yediği anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Peysi'nin ebeveynleri, Çin'in TikTok'u olan Douyin platformunda paylaştıkları videoların başlıklarında "3 yaşında 33 kilogramlık obez kız" ve "harika iştah" gibi ifadeler kullandı.

Videolarda, kız çocuğuna kızarmış tavuk ve yağlı et gibi yüksek kalorili yiyeceklerin verildiği görülüyor. Bu yemekleri yeme süreci ise büyük ölçüde takipçilerine eğlenceli içerik sunmak amacıyla kaydedilmiş.

Kızın ağırlığı 35 kilograma ulaştığında, kamuoyu bu durumdan ciddi endişe duyarak ebeveynleriyle yüzleşti. İnternet kullanıcıları çiftten mukbang videolarını durdurmalarını istedi.

3 yaşındaki 35 kiloluk kız çocuğunu mukbang videolarında kullanan ebeveynlere tepki

Ancak ebeveynler davranışlarını savundu. Peysi'nin doğduğunda 2,25 kilogram olduğunu ve kızlarının sadece iştahının yerinde olduğunu iddia ettiler.

Çift, kızlarını zorla besledikleri iddialarını reddetti. Ayrıca, videolardan elde edilen gelirin gıda masraflarını ancak karşıladığını belirttiler.

Kamuoyu baskısı arttıkça, video platformları Peysi'nin hesaplarını engelledi. Bunun üzerine ebeveynleri de sosyal medya hesaplarını kapattı.

Çocukların sosyal medyada içerik üretiminde kullanılması sorunu

Peysi ile ilgili durum, Çin sosyal medyasında izlenme sayılarını artırmak amacıyla reşit olmayan çocukların kullanılması uygulamasına bir kez daha dikkat çekti.

Son yıllarda çocukların yer aldığı mukbang ve şaka videolarından, onlar aracılığıyla çeşitli ürünlerin tanıtımına kadar içerik türleri giderek yaygınlaşıyor.

Bu tür içeriklerde çocukların yer alması, onların çıkarlarının, güvenliklerinin ve haklarının korunması meselesini gündeme getiriyor. Peysi'nin durumu, çocukların içerik üretimi amacıyla kullanılmasının ne gibi sonuçlar doğurabileceği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

PeysiDouyinMukbang TrendiÇocuk İstismarıSosyal Medya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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