12. kattan koltuğuyla uçan adam: Çin'deki hortum dehşeti

·1·Dünya
12. kattan koltuğuyla uçan adam: Çin'deki hortum dehşeti

Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinde meydana gelen şiddetli hortum ülkeyi sarstı. Doğal afet büyük yıkımlara yol açarak yüzlerce kişinin zarar görmesine neden oldu. En şaşırtıcı olaylardan biri ise şiddetli rüzgarın 12. kattaki bir dairede yaşayan adamı koltuğu ve diğer eşyalarıyla birlikte havaya uçurmasıydı. Bu konuda CNN haber verdi.

Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, 6 Temmuz akşamı meydana gelen hortum sırasında rüzgar hızı saatte 260 kilometreye ulaştı. Doğal afet sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 331'den fazla kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Ayrıca binlerce konut ciddi hasar gördü, araçlar devrildi ve tarım arazileri büyük zarar gördü.

Hubei eyaleti, Çin'in otomotiv sektöründeki büyük sanayi merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Resmi verilere göre, hortum sonucunda 4855'ten fazla konut hasar gördü. En çok zarar gören bölgelerden biri Huangang şehri oldu. Yerel medya organlarının yazdığına göre, şiddetli rüzgar 12. kattaki dairede ikamet eden 30 yaşındaki bir adamı koltuğu, dolabı ve diğer mobilyalarıyla birlikte havaya uçurdu. Mağdur ağır durumda hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Binaların fonunda inşaat atıkları, metal parçaları ve boş varil yığınları.

Doğal afetin gücü o kadar yüksekti ki, şehrin diğer noktalarında birkaç ağır yük kamyonu da rüzgarın etkisiyle havaya kalkarak 30 metreye kadar mesafeye fırlatıldı. Sosyal ağlarda yayılan videolarda hortumun yakın çevredeki Ezhou şehrinde de büyük yıkımlara yol açtığı görülebiliyor. Orada beş kişi hayatını kaybetti. Yerel yönetim, doğal afetin verdiği zararın çok büyük olduğunu doğruladı. Kurtarma çalışmalarına 3000'den fazla uzman ve kurtarma görevlisi katıldı.

Uzmanlar, Hubei eyaletinde bu tür şiddetli hortumların çok nadir görüldüğünü belirtiyor. En son benzer bir olay 2021 yılı Mayıs ayında kaydedilmişti. Bu seferki afet, ülkede yaz muson yağmurları ve «Maysak» tayfununun etkisiyle aynı zamana denk gelerek durumu daha da ağırlaştırdı.

Şu anda Çin'in güneybatısındaki Guangxi bölgesinde şiddetli su baskınları devam ederken, kuzeybatıdaki Gansu eyaletinde ise ölümcül heyelanlar gözlemlendi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 7 Temmuz günü tüm kurtarma ve yardım çalışmalarını maksimum düzeyde hızlandırmak, etkilenen halkı güvenli bölgelere tahliye etmek ve gerekli tüm önlemleri almak konusunda yetkililere talimat verdi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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