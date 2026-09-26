Vietnam'da babalar çocuklarını okula götürmek için poşete koyup nehirden geçiriyor

Vietnam'da yağışlı mevsimin başlamasıyla birlikte okul öğrencileri için nehirden geçmek ciddi bir sorun haline geliyor. Ancak Huoi Ha köyündeki ebeveynler, çocuklarını okula ulaştırmak için sıra dışı bir yöntem kullanmak zorunda kalıyor.

Yağışlı mevsimde Nam Chim Nehri'ndeki su seviyesinin keskin bir şekilde yükseldiği ve akıntının güçlendiği belirtiliyor. Bu koşullarda basit bambu köprüden geçmek çocuklar için tehlikeli hale geliyor.

Bu nedenle köydeki babalar, çocuklarını büyük plastik poşetlere yerleştirerek nehrin karşı kıyısına taşıyorlar. Bu sayede çocukların kıyafetleri ıslanmıyor ve okula nispeten kuru bir şekilde varabiliyorlar.

Özellikle yağışlı mevsimde 50'den fazla öğrencinin her gün bu yöntemi kullandığı ifade ediliyor.

Köy sakinleri için bu nehir geçiş yöntemi eğitime devam etmelerini sağlasa da, su seviyesi ve güçlü akıntı nedeniyle yol tehlikeli olmaya devam ediyor.