Petrol 106 doları aştı: Husiler Kızıldeniz'i kapatıp ABD'ye darbe mi vuruyor?

Küresel enerji piyasası yeni bir yıkıcı şokla karşı karşıya: Brent petrolün varil fiyatı bir günde keskin bir sıçrama yaparak 106,9 dolara yükseldi. Bir tarafta stratejik deniz yollarını kontrol altına alarak Suudi Arabistan'ı kuşatmaya ve İran'ın ABD ile olan savaşında zaferini sağlamaya çalışan Yemenli Husiler var. Diğer tarafta ise tanker güvenliğini sağlamak için saldırılar düzenleyen Washington ve petrol piyasasının gelecekteki kaderini belirleyecek olan Pekin duruyor. Husilerin Babülmendep Boğazı'nın girişindeki Muha limanını ele geçirip Haniş Adaları'na saldırı başlatmasıyla, dünya genelindeki tanker savaşı yeni bir boyuta taşındı.

Birinci taraf: Husiler ve İran'ın jeopolitik kuşatması

Yemen'deki «Ensarullah» hareketi savaş meydanında inisiyatifi tamamen ele geçirmeye çalışıyor:

Stratejik liman ele geçirildi: Husiler, Kızıldeniz kıyısında yer alan ve Babülmendep Boğazı'nın kapısı sayılan stratejik Muha limanını tamamen kontrol altına aldı;

Suudi Arabistan'a deniz ablukası: Bu limanın ele geçirilmesi, Husilere Süveyş Kanalı'na doğru ilerleyen Suudi tankerlerine doğrudan saldırı düzenlemek için yeni bir platform sağladı;

Haniş Adaları hedefte: Reuters'in haberine göre grup, aynı zamanda denizde stratejik öneme sahip Haniş Adaları'na da aktif saldırılar başlattı;

İkinci koridorun kapanması: Husiler tam kontrol sağlarsa, destekçileri olan İran, ikinci büyük petrol transit yolunu tıkayarak ABD ile olan çatışmada belirleyici bir üstünlük elde edecek.

Reuters ajansı, «Eğer Husiler bu su yolunu tamamen kontrol altına alırsa, bu durum destekçileri olan İran'a ABD ile savaşta büyük bir avantaj sağlar, arzı keskin bir şekilde düşürür ve petrol fiyatlarının benzeri görülmemiş seviyelere çıkmasına neden olur» diye yazıyor.

İkinci taraf: ABD'nin misilleme saldırıları ve piyasa dengesi

Washington ve uluslararası analistler durumu askeri güç ve ekonomik araçlarla durdurmaya çalışıyor:

Hürmüz Boğazı'ndaki sert saldırılar: ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran petrolü taşıyan beş tankere ağır bir darbe vurdu, bunlardan biri tamamen battı;

Alternatif yollar tehdit altında: Suudi Arabistan'ın ana ihracat ağı olan Hürmüz'de askeri çatışmaların şiddetlendiği bir dönemde, alternatif Kızıldeniz yolu da tehlikeli bir tuzağa dönüştü;

Çin'in belirleyici rolü: ING bankası analistleri, fiyatlardaki artışın sadece Husilere değil, dünyanın en büyük petrol alıcısı olan Çin'in bundan sonraki kararlarına bağlı olacağını belirtiyor.

ING uzmanları, «Çin son haftalarda petrol alımını yeniden artırdı. Eğer Pekin tarafından alımlar artmaya devam ederse, bu durum arz kesintilerinin etkisini ikiye katlayarak fiyatları daha da yukarı çekecektir» diye uyarıyor.

Terazinin kefeleri: Kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Hareketlendirici faktör Husiler ve İran'ın pozisyonu ABD ve tüketici piyasaları Coğrafi kontrol Muha limanı ve Babülmendep girişini ele geçirerek baskıyı artırdı Deniz devriyelerine rağmen boğazların güvenliğini garanti edemiyor Ekonomik darbe Petrol fiyatını bir günde 106,9 dolara çıkararak küresel piyasayı sarstı Enflasyon ve yakıt fiyatlarının artışı riskiyle karşı karşıya Tanker savaşı Suudi Arabistan'ın alternatif ihracat yollarını tamamen hedef aldı İran'ın 5 tankerini vurdu ancak riski kontrol altına alamadı Bir sonraki adım Haniş Adaları ve boğazın tamamen kapatılması Pekin'in petrol ithalatını azaltması ve piyasanın soğumasına yönelik umut

Terazinin bir kefesinde önemli boğazları tıkayarak petrolü jeopolitik bir silaha dönüştüren Husi-İran koalisyonu dururken, diğer kefesinde denizdeki saldırıları püskürtmekte aciz kalan ABD askeri güçleri ve Çin'in beklenmedik talebi yer alıyor. Bu çatışma, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının yeni tarihi rekorlar kırmasına neden olabilir.

Sizce Husiler Kızıldeniz'i tamamen kapatmayı başarabilecek mi, yoksa ABD Donanması bu ablukayı kırmak için geniş çaplı bir operasyon mu başlatacak? Varili 106 doları aşan petrol dünya ekonomisine nasıl bir darbe vuracak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu sıcak enerji analizini yakınlarınızla ve uzmanlarla paylaşın!