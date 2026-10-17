Özbekistan'dan kalkan uçaklar dron saldırısı nedeniyle Moskova'ya inemedi

·10·Dünya
Özbekistan'dan kalkan uçaklar dron saldırısı nedeniyle Moskova'ya inemedi

Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen geniş çaplı dron saldırılarının ardından şehir hava sahasında acil güvenlik önlemleri alındı. Moskova havalimanlarında («Şeremetyevo», «Domodedovo», «Vnukovo», «Jukovskiy») uçuşlara getirilen geçici yasak nedeniyle toplam 370'ten fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi.

Bu olumsuz durum Özbekistan'dan Moskova'ya hareket eden yolcu uçaklarını da doğrudan etkiledi; havada olan iki uçak başka yedek havalimanlarına yönlendirildi.

Özbekistan uçuşları hangi şehirlere yönlendirildi?

Gökyüzündeki kısıtlamalar nedeniyle Özbekistan'dan kalkan yolcular varış noktalarına zamanında ulaşamadı:

  • Taşkent — Moskova uçuşu: «Aeroflot» havayolu şirketinin Taşkent'ten (TAS) «Şeremetyevo»ya (SVO) giden SU1871 sefer sayılı uçuşu (Airbus A320-214) Moskova'ya inemeyerek, St. Petersburg'daki «Pulkovo» havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı;

  • Semerkant — Moskova uçuşu: Semerkant Uluslararası Havalimanı'ndan Rusya'nın başkentine uçan «Uralskiye Avialinii» uçağı ise rotasını değiştirerek, Yekaterinburg'daki «Kolsovo» havalimanına inmek zorunda kaldı.

Gece saldırısı: 134 dron düşürüldü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in resmi verilerine göre, gece saatlerinde şehre doğru hareket eden çok sayıda insansız hava aracı etkisiz hale getirildi:

  • Hava savunma faaliyetleri: Şehre yaklaşan toplam 134 savaş dronu Rus hava savunma (HSS) güçleri tarafından düşürüldü;

  • «Halı» (Kover) planı: Güvenliği sağlamak amacıyla havadaki tüm sivil havacılık uçakları bekleme alanlarına alındı veya komşu bölgelerdeki yedek havalimanlarına yönlendirildi.

Mevcut durum: Kısıtlamalar kaldırılıyor

Gece yaşanan gerginlik ve aksaklıkların ardından havalimanı faaliyetleri yavaş yavaş normale dönüyor:

  • Uçuşların yeniden başlaması: Sabah saatlerinden itibaren başkent havalimanlarındaki katı kısıtlamalar aşamalı olarak kaldırıldı ve uçak kabul-gönderim süreci normal programa döndürülüyor;

  • Programdaki sapmalar: Buna rağmen, yüzlerce ertelenen uçuş nedeniyle gün boyunca uçuş programında belirli sapmalar ve beklemeler yaşanabilir.

MoskovaDron SaldırılarıAeroflotPulkovoKolsovo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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