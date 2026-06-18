Rus Havalimanlarında Yeni Dönem: Pulkovo İlk Kez İnsansız Araçları Devreye Alıyor

·23·Teknoloji
Rus Havalimanlarında Yeni Dönem: Pulkovo İlk Kez İnsansız Araçları Devreye Alıyor

Sankt Petersburg'daki Pulkovo Uluslararası Havalimanı, Rus havacılık tarihinde bir ilk olarak kendi sahasında sürücüsüz araçların kullanımını başlatıyor. Bu inovatif adımın, havalimanı altyapısının dijitalleştirilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılmasında önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Ixbt.com haberine göre.

Havalimanını yöneten “Vozdushnie vorota Severnoy stolitsi” şirketinin verdiği bilgiye göre, Rusya Federasyonu Konseyi, dijital ve teknolojik inovasyon alanındaki deneysel hukuki rejimlere ilişkin yasayı onayladı. Bu yasal değişiklik, havalimanı sahasında otonom yer araçlarının kullanımına yönelik tüm hukuki kısıtlamaları kaldırıyor.

İnovasyonların Kapsamı ve Uygulama Alanları

Proje kapsamında Pulkovo apronunda bir dizi özel robotize cihaz yer alacak. Bu cihazların temel görevleri, havalimanının günlük ve karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmeye yöneliktir. Özellikle şu alanlarda insansız araçların kullanılması planlanıyor:

  • Yük taşıyan otonom bagaj çekicileri;
  • Pistlerin temizliği için tasarlanmış robotlar;
  • Havalimanı sahasını 7/24 izleyen devriye sensörleri ve cihazları.
Bu teknolojilerin uygulanması sadece insan faktörünü azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda güvenlik seviyesini de yeni bir aşamaya taşıyacak. Örneğin, devriye robotları sahadaki herhangi bir şüpheli hareketi gerçek zamanlı olarak tespit etme yeteneğine sahip olacak.

Ekonomik açıdan bakıldığında, otonom araçların iş verimliliğini en az yüzde 25 oranında artırması öngörülüyor. Yönetim şirketinin hesaplamalarına göre, bu inovasyon havalimanının operasyonel giderlerinde yılda 150 milyon rubleden fazla tasarruf sağlayacak.

Özbekistan havacılık pazarı için de bu tür bir deneyim gelecekte örnek teşkil edebilir. Şu anda Taşkent ve diğer büyük şehirlerimizdeki havalimanları modernize edilirken, uluslararası deneyimdeki bu dijital çözümlerin hizmet kalitesini artırmada önemli bir rol oynayacağı şüphesizdir.

Uzmanlara göre, Pulkovo'daki bu deneyim başarılı olursa, Rusya'nın diğer büyük havalimanlarında da robotize sistemlerin kurulumu hızlanacaktır. Bu da küresel havacılık endüstrisindeki otomasyon trendinin daha da güçleneceğine işaret etmektedir.

PulkovoHavalimanıRobotikİnovasyonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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