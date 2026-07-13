Max ulusal mesajlaşma uygulamasında Aeroflot uçak bileti satın alma imkanı sunuldu

Rusya'nın Max ulusal mesajlaşma uygulaması kullanıcıları için havacılıkla ilgili dijital hizmetlerden yararlanmada yeni bir dönem başladı. Artık bu platform üzerinden Aeroflot havayolu uçuşları için doğrudan rezervasyon yapma ve bilet satın alma imkanı sağlayan özel bir sohbet botu hizmete girdi. Bu adım, mesajlaşma uygulamasının sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kapsamlı bir ekosisteme dönüştüğünü gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni servis aracılığıyla yolcular şimdilik Moskova ve Sankt-Peterburg şehirleri arasındaki uçuşlar için bilet düzenleyebiliyor. Sohbet botu sadece bilet satışı değil, aynı zamanda ek hizmetleri yönetme işlevini de içeriyor. Örneğin kullanıcılar, ekstra bagaj ücreti ödeyebilir, evcil hayvan taşıma hizmeti sipariş edebilir veya daha önce satın alınan biletleri yeniden düzenleyebilirler.

Dijital iş birliği ve yeni fırsatlar

Bu proje, Aeroflot ve VK şirketleri arasındaki stratejik iş birliğinin bir sonucudur. Taraflar, 2024 yılının Haziran ayında dijital çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Max platformunun imkanlarından yararlanmak, havayolu şirketinin müşterileriyle olan iletişimini daha hızlı ve pratik hale getirmesini sağlıyor.

Sohbet botu aracılığıyla yolcular, havayolunun özel teklifleri ve sadakat programı hakkında da bilgi alabiliyor. Ayrıca sistem, uçuşla ilgili önemli olaylar ve değişiklikler hakkında otomatik bildirim gönderme özelliğine sahip. Bu da yolcuların seyahatlerini gerçek zamanlı olarak kontrol etmelerine yardımcı oluyor.

Özbekistanlı turistler ve bu rotada sık sık uçan vatandaşlarımız için de bu gelişme ilgi çekici olabilir. Rusya iç hat uçuşlarını kullanırken üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç kalmayacak, tüm işlemler popüler mesajlaşma uygulaması içinde tamamlanabilecek. Bu tür entegrasyonlar, modern teknolojilerin günlük yaşama ne kadar derinlemesine nüfuz ettiğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu tür sohbet botlarının gelişiminin gelecekte diğer uluslararası rotaları da kapsamasının beklendiğini belirtiyor. Şu anda test aşamasında olan bu sistem başarılı olursa, Aeroflot tüm uçuş ağını Max mesajlaşma uygulamasına entegre edebilir.