Moskva–Soçi uçuşu gerçek bir konser alanına dönüştü

·51·Dünya
Moskva–Soçi uçuşu gerçek bir konser alanına dönüştü

Moskva–Soçi güzergâhında uçan Aeroflot havayolu seferinin yolcuları beklenmedik bir müzik sürprizine tanık oldu. Uçuş sırasında ünlü şarkıcılar Leonid Agutin ve Vladimir Presnyakov uçak içinde canlı bir konser düzenledi.

Olağanüstü performans, 1 Temmuz'da düzenlenen Aguteens festivalinin açılışına ithaf edildi. Beklenmedik konser, yolculara bayram havası yaşatarak uçak kabinini adeta küçük bir konser salonuna dönüştürdü.

Şarkılar çalmaya başlayınca yolcular sanatçılara eşlik ederek söyledi ve çoğu kişi unutulmaz anları telefonlarıyla görüntüledi. Samimi atmosfer sosyal medyada da geniş şekilde tartışılıyor.

Konserin sonunda tüm yolcular ve şarkıcılar birlikte ünlü "Aeroporty" şarkısını seslendirerek uçuşu daha da unutulmaz bir olaya dönüştürdü.

AeroflotMoskovaSochiLeonid AgutinVladimir Presnyakov
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ronaldo depremde ailesini kaybeden çocuğa video mesaj gönderdiRonaldo depremde ailesini kaybeden çocuğa video mesaj gönderdiBugün, 18:19Vekilin evinden 57 milyon dolar ve altından iç çamaşırı çıktıVekilin evinden 57 milyon dolar ve altından iç çamaşırı çıktıBugün, 17:50Ronaldo, Venezuela'daki güçlü depremde ailesini kaybeden çocuğa video mesaj gönderdi (video)Ronaldo, Venezuela'daki güçlü depremde ailesini kaybeden çocuğa video mesaj gönderdi (video)Bugün, 17:48400'e yakın dron saldırısı: Sankt-Peterburg yeniden hedef alındı400'e yakın dron saldırısı: Sankt-Peterburg yeniden hedef alındıBugün, 17:39ABD Bağımsızlığının 250. Yıldönümü Tarihi Rekorla KutlandıABD Bağımsızlığının 250. Yıldönümü Tarihi Rekorla KutlandıBugün, 17:11Annesi için 17 yıl mücadele eden kardeşler mahkemede zafer kazandıAnnesi için 17 yıl mücadele eden kardeşler mahkemede zafer kazandıBugün, 16:31
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı