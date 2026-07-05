Moskva–Soçi uçuşu gerçek bir konser alanına dönüştü

Moskva–Soçi güzergâhında uçan Aeroflot havayolu seferinin yolcuları beklenmedik bir müzik sürprizine tanık oldu. Uçuş sırasında ünlü şarkıcılar Leonid Agutin ve Vladimir Presnyakov uçak içinde canlı bir konser düzenledi.

Olağanüstü performans, 1 Temmuz'da düzenlenen Aguteens festivalinin açılışına ithaf edildi. Beklenmedik konser, yolculara bayram havası yaşatarak uçak kabinini adeta küçük bir konser salonuna dönüştürdü.

Şarkılar çalmaya başlayınca yolcular sanatçılara eşlik ederek söyledi ve çoğu kişi unutulmaz anları telefonlarıyla görüntüledi. Samimi atmosfer sosyal medyada da geniş şekilde tartışılıyor.

Konserin sonunda tüm yolcular ve şarkıcılar birlikte ünlü "Aeroporty" şarkısını seslendirerek uçuşu daha da unutulmaz bir olaya dönüştürdü.