Moskova'da hava sahası kapatılıp uçuşlar ertelenince bir yolcu havalimanında diz çöküp dua etti

·7·Dünya
Moskova'da hava sahası kapatılıp uçuşlar ertelenince bir yolcu havalimanında diz çöküp dua etti

Moskova hava sahasında yaşanan acil güvenlik tehdidi ve uçuşların toplu olarak durdurulmasının ardından havalimanlarında oluşan gergin durumu yansıtan etkileyici bir video sosyal medyada hızla yayılıyor.

Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda saatlerce mahsur kalan ve uçuşunun ne zaman gerçekleşeceğini bilemediği için psikolojik çöküntü yaşayan yolculardan biri, bilgi panosunun önünde diz çökerek Yaradan'dan yardım diledi.

Diz çöken yolcu: Şeremetyevo'da duygusal anlar

İnternette dikkat çeken görüntülerde, bir adamın uçuş tarifesinin gösterildiği devasa elektronik ekranın önüne gelip diz çöktüğü, ellerini yukarı kaldırarak uçuşunun bir an önce gerçekleşmesi için yalvardığı görülüyor:

  • Uzun süreli belirsizlik: Gece boyunca devam eden iptaller ve uçuşların süresiz ertelenmesi yolcuların sinirlerini gerdi;

  • Son çare dua: Hiçbir net bilgi alamayan yolcu, uçağın kalkışını ancak bir mucizenin çözebileceğini hissederek tüm salonun gözü önünde açıkça dua etmeye başladı;

  • Tanıkların tepkisi: Havalimanı salonundaki diğer yolcular bu durumu şaşkınlık ve empatiyle izlediler.

Moskova havalimanlarında neler yaşandı?

Bu olay, gece saatlerinde başkent hava sahasında uygulanan toplu kısıtlamaların arka planında gerçekleşti:

  • Hava sahasının tamamen kapatılması: 16 Ekim'i 17 Ekim'e bağlayan gece, Moskova üzerindeki yoğun drone saldırısı tehdidi nedeniyle şehrin tüm havalimanlarında (Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo) hava trafiğine katı kısıtlamalar getirildi;

  • 370'ten fazla uçuş ertelendi: Kısıtlamalar nedeniyle 370'ten fazla yerel ve uluslararası uçuş durduruldu, iptal edildi veya yedek şehirlere yönlendirildi;

  • Terminallerdeki yoğunluk: Binlerce insan uçakların içinde ve bekleme salonlarında saatlerce mahsur kalarak uçuşların normale dönmesini sabırsızlıkla beklemek zorunda kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılsa da, Şeremetyevo'da diz çöküp yardım dileyen yolcunun durumu, uçuş krizinin insanların psikolojisini ne kadar derinden etkilediğini gösteren sembolik bir sahneye dönüştü.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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