Moskova havalimanı tuvaletinde kadın ve bebek cesedi bulundu

·1·Dünya
Moskova havalimanı tuvaletinde kadın ve bebek cesedi bulundu

Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda trajik bir olay yaşandı. 2 Ekim günü havalimanının geliş terminalindeki tuvaletlerden birinde bir kadın ve yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili ceza davası başlatıldı.

Konuyla ilgili bilgiler, Moskova Bölgesi Soruşturma Komitesi'ne dayandırılarak "Meduza" tarafından haberleştirildi.

Kolluk kuvvetlerinden alınan bilgilere göre, ilk tahminler 30 yaşındaki kadının havalimanı tuvaletinde doğum yaptığı yönünde. Soruşturmanın ilk versiyonunda, bebeğin ölümüne kadının eylemlerinin neden olduğu belirtiliyor.

Güvenlik güçlerine yakınlığıyla bilinen "Mash", "Baza" ve "112" Telegram kanallarının aktardığına göre, kadın Türkiye'den Moskova'ya uçuş gerçekleştirmişti. Havalimanında sancıları başlayan kadın, tuvalet kabinlerinden birine girmişti.

Bildirildiğine göre, kadının çığlıklarını duyan ve tuvalette kan izlerini gören insanlar ona yardım etmeye çalıştı. Ancak kadın, kendisine sunulan yardımı reddetti.

Daha sonra kadına tıbbi müdahalede bulunulması için doktorlar çağrıldı. Ancak kadın, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

"Mash" yayın organının aktardığı bilgilere göre, merhumenin aslen Ukraynalı olduğu ve kendini tek taraflı bağımsız ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) kayıtlı olduğu belirtildi.

Yayının yazdığına göre kadın, Türkiye'den eşi ve 11 yaşındaki kızıyla birlikte gelmişti. Eşi ise kadının hamile olduğundan haberi olmadığını ifade etti.

Şu anda olayla ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor. Olayın tüm detayları, kadın ve bebeğin ölümüne yol açan koşullar ile olayın kesin nedenleri soruşturma kapsamında inceleniyor.

Şeremetyevo HavalimanıSoruşturma KomitesiMeduzaLugansk Halk CumhuriyetiMoskova
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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