Moskova havalimanındaki bir tuvalette yeni doğmuş bebek ve bir kadının cesedi bulundu

·101·Dünya
Moskova havalimanındaki bir tuvalette yeni doğmuş bebek ve bir kadının cesedi bulundu

Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nın geliş terminalindeki bir tuvalette yeni doğmuş bir bebek ve 30 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu. Olay 2 Ekim'de gerçekleşti. Konuyla ilgili bilgiyi Moskova 24 aktardı.

İlk bilgilere göre kadın, havalimanı tuvaletinde doğum yaptı. Kolluk kuvvetleri ve medya organlarında, bebeğin boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak çocuğun ölümüne tam olarak neyin sebep olduğu, yürütülen soruşturma ve incelemeler sonucunda netleşecek.

Kadının doğumdan sonra şiddetli kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Doktorlar hayatını kurtarmaya çalışsa da kadın hayatını kaybetti. Bazı kaynaklar, ölüm nedeninin aşırı kan kaybı olduğunu bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili cezai soruşturma başlattı. Müfettişler olay yerini inceledi, tanıkları sorguladı ve adli tıp incelemeleri talep etti. Kadın ve bebeğin ölüm nedenleri ile olayın tüm detayları araştırılıyor.

Şeremetyevo HavalimanıRusya Soruşturma KomitesiMoskovaAdli TıpOlay
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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