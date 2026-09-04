Polonya Ukrayna ve Belarus sınırındaki hava sahasını kapattı mı?

Polonya, Ukrayna ve Belarus sınırındaki doğu bölgelerinde hava trafiğine geçici kısıtlamalar getiriyor. Bu karar hava sahasının tamamen kapatıldığı anlamına gelmiyor: yeni düzenleme esas olarak yerden yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kadar olan uçuşları kapsıyor.

Polonya tarafı bu önlemi, hava sahasındaki olası tehditlere hızlı müdahale etme ve ülkenin hava savunma sistemlerine manevra alanı sağlama ihtiyacıyla açıkladı.

Polonya'da yeni bir kısıtlı bölge oluşturuluyor

Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ajansı (PANSA), yeni EPR134 kodlu kısıtlı hava sahasının uygulamaya konulduğuna dair bir NOTAM yayımladı.

Bu yeni bölge, daha önce yürürlükte olan EPR131 bölgesinin yerini alacak.

Yeni düzenlemenin temel parametreleri:

kısıtlamalar Polonya'nın doğusunda, Belarus ve Ukrayna sınırları yakınında geçerli olacak;

uçuşlara yerden FL95 seviyesine kadar kısıtlama getirilecek;

FL95 yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe denk gelmektedir;

yeni bölge EPR134 kodu ile tanımlanmıştır;

kısıtlamalar 10 Eylül'den 9 Aralık'a kadar geçerli olacaktır.

Varşova neden böyle bir karar aldı?

Edinilen bilgilere göre karar, Polonya Operasyonel Komutanlığı'nın talebi üzerine alındı.

Resmi açıklamada temel amacın, hava savunma sistemlerinin olası tehditlere hızlı yanıt verebilmesi için yeterli hareket özgürlüğü sağlamak olduğu belirtildi.

Yeni düzenleme, hava savunma sistemlerinin manevra kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

Bununla birlikte Polonya hükümeti, kısıtlamaların sivil havacılık üzerindeki etkisini mümkün olduğunca azaltmayı planlıyor.

Yolcu uçakları için bir risk var mı?

En önemli sorulardan biri, yeni düzenlemenin normal yolcu uçuşlarını etkileyip etkilemeyeceğidir.

Mevcut bilgilere göre, yüksek irtifada uçan sivil uçaklar normal şekilde hareket etmeye devam edecek.

Çünkü yeni kısıtlama esas olarak yerden FL95'e, yani yaklaşık 3 kilometreye kadar olan alçak irtifa hava sahasını kapsıyor.

Bu nedenle Varşova'nın aldığı kararı Polonya hava sahasının tamamen kapatılması olarak değerlendirmek doğru değildir.

Kısıtlamalar ne zamana kadar geçerli olacak?

PANSA verilerine göre geçici rejim 10 Eylül'den 9 Aralık'a kadar belirlendi.

Bu süre zarfında Polonya'nın doğu bölgelerinde alçak irtifa uçuşlarına yönelik ek gereklilikler uygulanacak.

Kararın daha sonra uzatılması veya değiştirilmesi, güvenlik durumuna göre kararlaştırılabilir.

Bu karar dronlarla mı ilgili?

Polonya tarafının resmi açıklamasında vurgu, hava savunması ve olası tehditlere hızlı müdahale kapasitesinin sağlanması üzerinedir.

Bazı haberlerde, Polonya'da benzer kısıtlamalar getirildikten sonra Rusya'nın kuzeybatı kesiminde dronlarla ilgili olayların arttığına dair görüşler dile getiriliyor.

Ancak bu iki durum arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu kanıtlayan resmi bir kanıt sunulmamıştır. Bu nedenle bu tür varsayımları gerçek olarak kabul etmek için bir neden yoktur.

Polonya ve Baltık ülkeleri de bu tür olaylarla bağlantıları olduğunu reddetmektedir.

Ne değişiyor ve ne değişmiyor?

Varşova'nın kararındaki en önemli husus, Polonya'nın hava sahasını tamamen kapatmamasıdır.

Değişiklikler esas olarak ülkenin Ukrayna ve Belarus sınırındaki doğu kısmındaki alçak irtifa hava trafiğini ilgilendiriyor. Yüksek irtifadaki uluslararası ve yolcu uçuşlarının mevcut düzende devam etmesi bekleniyor.

Böylece Polonya hükümeti, güvenlik önlemlerini güçlendirirken sivil havacılık üzerindeki etkiyi minimum düzeyde tutmaya çalışıyor.

Ana sonuç: Varşova'nın aldığı karar Polonya semalarını tamamen kapatmak değil, Ukrayna ve Belarus sınırı yakınında yerden yaklaşık 3 kilometreye kadar olan hava sahasında geçici bir kısıtlama getirmektir. Tam olarak bu kısıtlama, hava savunma sistemlerinin olası tehditler ortaya çıktığında daha hızlı hareket etmesini sağlamalıdır.