Büyük Britanya'da 30 yıl önce iz bırakmadan kaybolan kardeşini arayan 79 yaşındaki kadın, kamuoyuna son kez seslendi. 1996 yılında 32 yaşındayken kayıplara karışan Michael Huerdin'in nerede olduğu hala bilinmiyor. Kız kardeşi Madelyn Judd, zamanın daraldığını ve kardeşinin kaderini aydınlatmak için fırsatların giderek azaldığından endişe ediyor. Bu durum Need To Know tarafından bildirildi.

Yakınları ona Mick veya Huey diye hitap ederdi. Edinilen bilgilere göre Michael, 21 Kasım 1996 günü Lincolnshire bölgesindeki Ruskington'daki evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Tahminlere göre yolda tanımadığı bir sürücüden kendisini arabasına almasını istedi ve araca bindi. Ondan sonra ise onu gören olmadı.

Üç yıl sonra, 1999'da polis bu olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Ancak geniş çaplı aramalara rağmen Michael'ın cesedi hala bulunamadı.

79 yaşındaki kız kardeşi Madelyn Judd, artık gerçeği ortaya çıkarmak için son fırsatları değerlendirmeye çalışıyor.

«Ne kadar vaktim kaldığını bilmiyorum. Bu, kardeşim için son çağrı yapma fırsatım. Bu olaya bir nokta koymak, cenaze törenini düzenlemek ve yıllardır süren acıdan kurtulmak istiyoruz» dedi.

Madelyn, kardeşinin araba kullanmadığını ve şahsi aracı olmadığını belirtti. O gün bir kişi ona arabasıyla bırakmayı teklif etmiş.

«O araba kullanmazdı, aracı da yoktu. Biri onu kendi arabasına aldı. O günden beri onu kimse görmedi ve ne olduğunu kimse bilmiyor» diyor kadın.

Aile için en ağır haber 1999 yılında polisin Michael'ın öldürülmüş olabileceğini bildirmesiyle geldi. Özellikle annesi bu haberden büyük bir ıstırap çekti. Anne, oğlunun akıbetini öğrenemeden ve cenaze törenini düzenleyemeden 2019 yılında vefat etti.

«Annesi bu haberden çok üzgündü. Yedi yıl önce oğlunun cenaze törenini yapma imkanı bulamadan vefat etti» dedi Madelyn.

Polis yıllardır aramayı sürdürdü

Müfettişlerin elinde kamera kayıtları ve DNA delilleri olmamasına rağmen, ormanlık alanlarda ve su kaynaklarında defalarca arama yapıldı. 2016 yılında ise Michael'ın kalıntılarını bulmak amacıyla yakınlardaki East Heckington bölgesinde bulunan bir tarla kazılarak incelendi.

Ancak tüm çabalara rağmen aile üyeleri ona gerçekte ne olduğunu hala bilmiyor.

«Bir yerlerde ne olduğunu bilen birinin olduğuna inanıyorum. O gece ne yaşandığını ve kardeşimin cesedinin nerede olduğunu biliyorlar. Ailesi olarak cesedinin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ancak o zaman cenaze törenini düzenleyip 30 yıllık acıya son verebiliriz» dedi Madelyn.

Kadın, kardeşinin öldürülmüş olması veya cesedinin hala bir yerlerde bulunamamış olması düşüncesine dayanmanın zor olduğunu da dile getirdi.

Michael geride çok sevdiği bir kızını bıraktı. Kız kardeşinin vurguladığına göre, o asla kendi isteğiyle ailesini terk etmezdi. Her gün halini hatırını sorduğu annesini de bırakıp gitmesi mümkün değildi.

Polis tanıkları sessiz kalmamaya çağırdı

East Midlands Ağır Suçlar Birimi müfettişi, Dedektif Başmüfettiş Andy McQuat, bu olay hakkında bilgisi olan herkesi polisle iletişime geçmeye çağırdı.

«Eğer bu konuda konuşmak için artık çok geç olduğunu yıllardır kendinize inandırdıysanız, yanılıyorsunuz. Eğer bildiğiniz bilginin önemsiz olduğunu düşünüyorsanız, bu fikir yanlıştır. Gerçeği söylemek için uygun zamanı bekliyorsanız, tam da şu an o zamandır.»

«30 yılın geçmesi, gerçeği arayışımıza son vermemeli. Aksine, bu durum birini nihayet sessizliği bozmaya ve gerçeği söylemeye cesaretlendirmelidir» dedi müfettiş.

Böylece Michael Huerdin'in ailesi, 30 yıldır cevapsız kalan sorulara yanıt bulmak ve onun kaderini aydınlatmak umuduyla yaşamaya devam ediyor.