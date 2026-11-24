«Manchester City» ve Norveç milli takımı forveti Erling Haaland, saha dışında beklenmedik bir rakiple karşılaştı. Futbolcu, soyadını marka olarak kullanma hakkı için Polonyalı bir elektrikçiyle ilgili hukuki bir anlaşmazlığa dahil oldu.

The Sun gazetesinin haberine göre, Haaland 2023 yılında soyadını kişisel bir marka olarak tescil ettirmeye çalıştı. Ancak o dönemde, Avrupa Birliği'nde «Haaland» ticari markasının başka bir kişi adına daha önce kaydedildiği ortaya çıktı.

Elektrikçi «Haaland» ismini nasıl ele geçirdi?

Söz konusu kişi Polonyalı Michal Was. Kendisi 2022 yılında «Haaland» ismini Avrupa Birliği sınırları içerisinde ticari marka olarak tescil ettirdi.

Bu marka; spor kıyafetleri, futbol ayakkabıları, enerji içecekleri, gıda takviyeleri, spor çantaları, oyuncaklar ve diğer ürünleri kapsıyordu. Hatta kadın iç çamaşırları bile listeye dahil edilmişti.

Polonyalı elektrikçi ise «Haaland» isminin kendi «High Advanced Activity Land» projesinin kısaltması olduğunu iddia etti. Futbolcunun popülaritesinden yararlanma niyeti olmadığını belirtti.

Komisyon elektrikçinin argümanlarına inanmadı

Erling Haaland'ın avukatları, ticari markanın futbolcunun ünlü soyadından yasadışı yollarla yararlanmak amacıyla tescil edildiğini savundu.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) uzmanları da davayı inceledi ve Polonyalı başvuru sahibinin argümanlarını inandırıcı bulmadı. Sonuç olarak, Eylül 2025'te ticari markanın iptaline karar verildi.

Elektrikçi bu karara itiraz etti, ancak Mayıs 2026'da EUIPO Temyiz Kurulu da önceki kararı onadı.

Uzmanlar, «Haaland» kelimesinin baş harflerinin «High Advanced Activity» ifadesini temsil ettiği şeklindeki açıklamayı mantıksal olarak inandırıcı bulmadı.

Şimdi anlaşmazlık Avrupa Mahkemesi'ne taşındı

EUIPO kararlarını kabul etmeyen Polonyalı elektrikçi, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa Birliği'nin resmi hukuki belgelerinde bu dava 22 Temmuz 2026 tarihinde T-460/26 numarasıyla kaydedildi.

Şikayetçi, ticari markanın iptaline ilişkin kararın değiştirilmesini talep ediyor. Dolayısıyla, Haaland'ın soyadıyla ilgili hukuki anlaşmazlık henüz sona ermedi.

Burada önemli bir nokta var: Konu, futbolcunun soyadının başkaları tarafından hiç kullanılamayacağı değil, belirli mal ve hizmetler için Avrupa Birliği'nde «Haaland» ismini ticari marka olarak kimin tescil ettirme hakkına sahip olduğu ile ilgilidir.

Haaland için soyadı kişisel bir markaya dönüştü

Erling Haaland son yıllarda dünya futbolunun en ünlü forvetlerinden biri haline geldi. İsmi sadece saha içindeki performansıyla değil, ticari projeler için de büyük bir değer taşıyor.

Bu nedenle, futbolcunun soyadını kullanma hakkı etrafındaki anlaşmazlık, basit bir ticari marka tartışmasından daha geniş bir önem kazanıyor. Bu durum, ünlü sporcuların isim ve soyisimlerinin kişisel marka olarak nasıl korunacağı konusunu da gündeme getiriyor.

Şimdi asıl soru şu: Avrupa Mahkemesi Polonyalı elektrikçinin şikayetini kabul edecek mi, yoksa Haaland lehine verilen karar geçerliliğini koruyacak mı?