Neredeyse kör olan adam sarhoş halde 241 km araç kullandı

İngiltere'nin Huddersfield şehrinde yaşayan 50 yaşındaki neredeyse kör bir adam, sarhoş halde direksiyon başına geçerek otoyolda 150 mil, yani yaklaşık 241 kilometre yol kat etti. En şaşırtıcı olanı ise sadece sarhoş olması değil, aynı zamanda ehliyetinin de bulunmamasıydı.

Bu olaydan sonra adamın hayatta kalmasının büyük bir şans olduğu belirtiliyor. Olay 29 Haziran sabahı meydana geldi.

O gün İngiliz polisi, Carlisle yakınlarındaki M6 otoyolunda devriye gezerken, bir Opel Meriva aracının şeritler arasında dengesizce ilerlediğini ve yolda garip hareketler sergilediğini fark etti.

Polis başlangıçta tehlikeli ve dikkatsiz bir sürücüyü yakaladığını düşündü. Ancak araç durdurulduktan sonra durumun beklenenden çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Sürücü bariz bir şekilde sarhoştu. Üstelik ehliyeti ve sigortası yoktu ve neredeyse tamamen görme engelli bir birey olduğu anlaşıldı.

Dört şişe şarap içip İskoçya'ya doğru yola çıktı

Yakın zamanda görülen duruşmada Anthony Hall, sarhoş halde araç kullandığını, ehliyetsiz ve sigortasız trafiğe çıktığını ve arkadaşına ait aracı izinsiz aldığını itiraf etti.

Avukatı mahkemede, Hall'un zor bir kişisel durumdan kurtulmaya çalışırken böyle bir karar aldığını söyledi. Savunma tarafı, adamın ilişkisindeki sorunların ve mali sıkıntıların onu psikolojik baskı altına soktuğunu vurguladı.

Ancak bu durum, neredeyse kör olan birinin neden sarhoş halde otoyola çıkıp direksiyon başına geçtiğini açıklamak için yeterli olmadı.

Hall, arkadaşıyla birlikte dört şişe şarap içtikten sonra sorunlarından uzaklaşmak amacıyla İskoçya'ya gitmeye karar verdiğini söyledi.

Hayatı boyunca hiç ehliyeti olmamıştı. Buna rağmen Hall, hayatının büyük bir kısmını otomobillerle ilgili işlerde geçirdiği için araç kullanmayı bildiğini düşünüyordu.

En şaşırtıcı nokta ise, iki yıl önce görme yetisini neredeyse tamamen kaybetmiş olmasına rağmen, bu durumun onu direksiyon başına geçme kararından vazgeçirmemiş olmasıdır.

Yakıt almak için bile durdu

Polis raporuna göre Hall, M6 otoyolunda ilerlerken bir benzin istasyonuna girip aracına yakıt bile aldı.

Orada istasyon çalışanları kendisine yardımcı oldu. Ancak çalışanlar, adamın sarhoş olduğunu veya görme yetisinin neredeyse hiç olmadığını polise bildirmedi.

Aracı büyük bir kamyonun ışıklarını takip ederek sürdü

Neredeyse kör ve sarhoş bir insanın gece vakti otoyolda nasıl 150 mil, yani 241 kilometre yol kat ettiği doğal olarak akıllara soru işareti getiriyor.

Hall bunu kendine has bir şekilde açıkladı. Işıkları hala bulanık da olsa görebildiğini, bu yüzden yolda büyük bir kamyonun arkasına takılıp onun arka lambalarını takip ederek ilerlediğini söyledi.

Ancak bu yöntem bile güvenli bir sürüş için yeterli olmadı. Polis ekipleri, aracın yolda defalarca şerit değiştirdiğini ve hatta emniyet şeridine taştığını gözlemledi.

Böyle bir durumda ciddi bir trafik kazası yaşanmamış olması büyük bir şanstı. Ancak Hall'un eylemi cezasız kalmadı.

Mahkeme onu 36 hafta hapis cezasına çarptırdı. Ancak ceza 18 ay süreyle ertelendi.

Ayrıca Hall'a 90 gün boyunca alkol almama ve rehabilitasyon programına katılma zorunluluğu getirildi.