İspanya'da 11 bin dolara burger teklif ediliyor

İspanya'daki Asador Aupa restoranı, dünyanın en pahalı ve en özel burgerini sunuyor. Fiyatı 11 bin dolar olan bu eşsiz yemeği sadece restoran tarafından özel davet alan kişiler tadabiliyor.

Son yıllarda burger fiyatları önemli ölçüde artmış olsa da, restoran menülerindeki nispeten uygun fiyatlı yemeklerden biri olmaya devam ediyorlar. Ancak bu kuralın istisnaları da var. Yakın zamanda tam da böyle bir istisna, "dünyanın en pahalı burgeri" unvanını kazandı.

Bu eşsiz burger, İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Cabrera de Mar şehrinde bulunan ve Bask mutfağında uzmanlaşmış Asador Aupa restoranının şefleri tarafından yaratıldı. Geliştirilmesi için sekiz yıl boyunca araştırmalar yapıldığı ve çeşitli deneyler gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yemeğin tam içeriği ise hala gizli tutuluyor.

Bilinen tek şey, burgerin fiyatının 9.450 avro veya yaklaşık 11 bin dolar olduğudur. Bu değer, sıradan bir yemeği süslemek için eklenen yenilebilir altın gibi anlamsız süslemelerden kaynaklanmıyor. Aksine, fiyatı yüksek kaliteli ürünler, benzersiz bir gastronomik deneyim ve sınırlı erişilebilirlik ile açıklanıyor.

Burgerin tadına bakmak için davetiye gerekiyor

Asador Aupa restoranı, İspanyol şef ve gastronomik blog yazarı Bosco Jimenez tarafından kuruldu. Sosyal medyada BdeVikingo adıyla da tanınan Jimenez, Bask mutfağına olan ilgisiyle biliniyor. Dünyanın en pahalı burgerini yaratma fikri de onun kendine has yaklaşımından doğdu.

Şefe göre gerçek lüks, aşırı gösterişle ortaya konmamalı. Kendi fikrini, "Lüks gürültülü olmamalı, ulaşılamayacak kadar nadir olmalı" şeklinde ifade ediyor.

11 bin dolarlık burgeri satın alabilecek güce sahip insan sayısı çok az. Ancak restoranın konseptine göre, büyük miktarda paraya sahip olmak bile bu yemeği tatmak için yeterli değil. Bunun için Asador Aupa restoranının özel davetine layık görülmek gerekiyor.

Restoranın resmi sitesinde de bu konuda net şartlar belirtilmiş:

«Bu deneyim sadece davetiye ile sunulmaktadır. Burger menüde yer almamaktadır. Önceden rezervasyon yapma imkanı yoktur. Sadece seçilmiş kişiler tadabilir. Eğer kendinizi bu listede yer almaya layık görüyorsanız, talep gönderebilirsiniz. Talebiniz değerlendirilecektir».

İçeriğinde hangi nadir ürünler var?

Dünyanın en özel burgerini tatmak için restoranın belirlediği tüm şartları karşılamak gerekiyor. Ancak ilginç olan, bu şartların neler olduğunun kimse tarafından bilinmemesi. Restoranın kimleri seçeceği ve davetiyeyi hangi kriterlere göre vereceği açıklanmadı.

Eğer şansınız yaver gider ve Asador Aupa tarafından seçilirseniz, restorandaki özel bir odaya davet edilirsiniz. Orada birkaç şanslı misafirle aynı masada oturacak ve özel olarak hazırlanan burgerin tadını çıkaracaksınız.

Yaratıcılar, yemeğin içeriğinde "dünyanın en iyi üç et türü", "Avrupa'nın en nadir peyniri" ve pahalı alkollü içecek bazlı özel bir sos bulunduğunu belirtiyor. Ancak ürünlerin tam türleri, kökenleri ve birbirleriyle nasıl harmanlandıkları hakkında detaylı bilgi verilmiyor.

11 bin dolarlık burger fiyatına değer mi?

Peki, fiyatı 9.450 avro yani yaklaşık 11 bin dolar olan bu burger gerçekten bu paraya değer mi? Onu yaratan şefler buna "kesinlikle" diye cevap veriyor. Ancak yemeğin tam içeriği açıklanmadığı için değerini tarafsız bir şekilde değerlendirmek kolay değil.

Ayrıca 11 bin dolara küçük bir araba satın almak da mümkün. Bu açıdan bakıldığında, tek bir burger için bu kadar para harcamak çoğu kişi için akıl almaz bir karar gibi görünebilir.

Asador Aupa restoranının bu teklifi, lüks yemek dünyasındaki kendine has yaklaşımı temsil ediyor: burada sadece ürün kalitesi değil, nadirlik ve sınırlı erişilebilirlik de önemli bir rol oynuyor. Hatta daha önce dünyanın en pahalı burgeri olarak bilinen Golden Boy bile artık bu burgerle kıyaslandığında oldukça ucuz görünüyor.