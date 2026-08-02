Down sendromlu ilk milletvekili: Mar Galseran tarih yazdı

Mar Galseran, İspanya'nın Valensiya bölgesel parlamentosunda Down sendromlu ilk milletvekili olarak tarihe geçti. 18 yaşından beri Halk Partisi saflarında yer alan Galseran, siyaset ve kamu hizmetinde 20 yılı aşkın deneyim kazandı.

Galseran, toplumun kendisini engeliyle değil, her şeyden önce bir birey ve yaptığı işlerle değerlendirmesini istediğini vurguladı. Parlamento'daki faaliyetleriyle zihinsel engelli bireyler için fırsatları genişletmeye katkıda bulunmayı amaçlayan Galseran, The Guardian'a göre bu konuda önemli mesajlar verdi.

Onun seçilmesi, İspanya'da kapsayıcılık ve engelli bireylerin siyasi hayata katılımı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.