ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Miami'de düzenlenecek "G20" (G20) zirvesine katılıp katılmayacağını bilmediğini, ancak bu ihtimalin devam ettiğini doğruladı.

"Eğer gelmek isterse, elbette bunu yapabilir"

ABD lideri, Florida'daki Mar-a-Lago konutunda düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Moskova'nın zirveye katılımının önünde bir engel olmadığını belirtti:

"Bilmiyorum ama eğer gelmek isterse, elbette bunu yapabilir", dedi Donald Trump.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio resmi Washington'un Vladimir Putin'i bu prestijli uluslararası toplantıya davet ettiğini açıklamıştı.

Kremlin'in tutumu ve zirve detayları

26 Kasım Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov devlet başkanının Miami'deki G20 zirvesine katılımı konusunda henüz nihai bir karar verilmediğini belirtti. Öte yandan Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın her halükarda "G20" zirvesinde üst düzeyde temsil edileceğini vurgulamıştı.

Göstergeler Detaylar Etkinlik adı "G20" (G20) zirvesi Yer ve tarih 14-15 Aralık, Miami (ABD) Washington'un tutumu ABD tarafından resmi davet gönderildi (Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bilgisi); Trump, Putin'in katılım ihtimalini doğruladı Moskova'nın tutumu Devlet başkanının şahsen katılımı konusunda nihai karar henüz verilmedi, ancak Rusya üst düzeyde temsil edilecek

Sizce Vladimir Putin, Aralık ayında Miami'de yapılacak G20 zirvesine şahsen katılacak mı ve bu durum uluslararası diplomatik ilişkileri nasıl etkileyecek?

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