Edinilen bilgilere göre Trump ve Rutte, 25 Kasım'da Florida'daki Mar-a-Lago konutunda bir araya geldi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve çatışmanın mümkün olan en kısa sürede barışçıl yollarla çözülmesi konuları ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile üzerinde anlaşılan ortak bildiri metninde tek taraflı değişiklik yaptı. Savaşı genişletebilecek eylemlerden kaçınılmasıyla ilgili ilk metinde sadece Rusya'dan bahsedilirken, Trump daha sonra buna Ukrayna'yı da ekledi. Konuyla ilgili haberi Politico yayınladı.

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Görüşmenin ardından Beyaz Saray ve NATO'nun resmi sitelerinde yayınlanan ortak bildiride, tarafların "Rusya'nın savaşı kasıtlı veya kasıtsız olarak genişletebilecek her türlü eylemden kaçınmasının" önemini görüştükleri belirtildi. Ayrıca çatışmanın mümkün olan en kısa sürede barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Ancak birkaç saat sonra Donald Trump, Truth Social sosyal ağında bu bildirinin kendi versiyonunu yayınladı. İlk metindeki Rusya ile ilgili cümleye Ukrayna'yı da ekledi. Sonuç olarak, savaşı genişletebilecek eylemlerden kaçınma çağrıları artık her iki ülke için de geçerli hale geldi.

Politico'nun yazdığına göre, ismi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, ilk metnin her iki tarafça resmen onaylanmış bir bildiri olduğunu doğruladı. Bu durum, Trump'ın metni daha sonra NATO ile yeniden görüşmeden değiştirdiği anlamına geliyor.

Yayının Beyaz Saray'dan yorum alma talebine henüz bir yanıt verilmedi.