İspanya'da Güneş Tutulmasının Ardından 511 Kişi Doktora Başvurdu

·5·Dünya
İspanya'da Güneş Tutulmasının Ardından 511 Kişi Doktora Başvurdu

İspanya'da 12 Ağustos'ta gözlemlenen tam Güneş tutulması beklenmedik durumlara yol açtı. Olayın ardından ülke genelinde en az 511 kişi tıbbi yardım için başvurdu.

Başvuruların çoğu hafif vakalardı. İnsanlarda baş dönmesi, endişe, hafif yaralanmalar ve görmeyle ilgili şikâyetler kaydedildi.

En fazla vaka Katalonya'da (115 kişi), Madrid'de (101 kişi) ve Bask Özerk Bölgesi'nde (58 kişi) görüldü. Katalonya'da 37 kişi göz ağrısından şikâyet etti, ancak bunlardan yalnızca 10'unun acil tıbbi yardıma ihtiyacı oldu.

Doktorlar, Güneş tutulması sırasında ışığın azalması nedeniyle insanların gözler için tehlikenin azaldığını düşünebileceği konusunda uyardı. Oysa Güneş'e korumasız şekilde bakmak, gözün retinasına ciddi zarar verebilir.

Uzmanlar, bu tür gök olaylarını izlerken yalnızca özel sertifikalı koruyucu gözlüklerin kullanılmasını tavsiye ediyor.

12 Ağustos'taki tutulma Avrupa için de önemli bir olay oldu. Grönland, İzlanda, Portekiz ve İspanya'nın bazı bölgelerinde Güneş tamamen Ay'ın arkasında kaldı. Batı Avrupa'nın büyük şehirlerinde ise Güneş diskinin yüzde 85-95'i örtüldü.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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