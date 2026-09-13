«Bu harika bir olay olurdu!»: Trump, İrlanda ve Kuzey İrlanda'nın birleşmesini destekledi

ABD ile Birleşik Krallık arasındaki geleneksel «özel ittifak» ilişkilerine ciddi zarar verebilecek sansasyonel bir jeopolitik açıklama yapıldı. Beyaz Saray lideri Donald Trump şu anda Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ile bağımsız İrlanda Cumhuriyeti'nin tek bir devlet olarak birleşmesini desteklediğini açıkça ilan etti. Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile yaptığı görüşmede Trump, bu tür tarihi bir birleşmeyi «harika bir perspektif» olarak nitelendirdi ve bu sürecin er ya da geç gerçekleşeceğini vurguladı. İngiltere'nin toprak bütünlüğünü doğrudan ilgilendiren bu pozisyon, Londra yetkililerinin sert muhalefetine rağmen uluslararası diplomaside büyük bir yankı uyandırdı. Peki, Trump'ın Dublin'deki beklenmedik çıkışının arkasında ne yatıyor, Londra bu açıklamaya nasıl tepki verdi ve 1998 Belfast Anlaşması ile durdurulan «İrlanda sorunu» yeniden alevlenebilir mi?

«Bu er ya da geç olacak»: Trump'ın Dublin'deki sert görüşleri

ABD Başkanı, iki İrlanda'nın birleşmesine ilişkin görüşlerini gazetecilerin önünde açıkça ifade etti:

«Harika bir birleşme»: «Sorun çıkarmak istemiyorum ama size şunu söyleyeyim, birleştiğini görmeyi çok isterim. Bu er ya da geç olacak... Bence bu harika olurdu», diyerek isteğini gizlemedi Trump;

İngiliz egemenliğine müdahale: Başkan, İngiltere'nin toprak bütünlüğüne aykırı bir fikir beyan etmekten hiç çekinmeden, Londra'nın «bu konuda söyleyecek bir sözü olabilir» diyerek soğukkanlı bir yorum yaptı;

İrlanda Başbakanı ile görüşme: Bu yankı uyandıran ifadeler, Trump'ın Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Micheál Martin ile yaptığı resmi görüşmeler sırasında dile getirildi.

Londra'ya açık meydan okuma: Referandum gündemde mi?

Trump'ın açıklaması, İngiliz başbakanının katı tutumuna doğrudan bir yanıt oldu:

Andy Burnham'ın reddine karşı: Trump'ın bu sözleri, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın kısa süre önce yaptığı resmi açıklamayla tamamen çelişiyor; Burnham, Kuzey İrlanda'nın Krallık'tan ayrılmasına ilişkin bir referandumun «gündemde olmadığını» vurgulamıştı;

1998 Belfast Anlaşması normları: Zamanında otuz yıllık kanlı çatışmalara ve terör dalgasına son veren tarihi anlaşmanın şartlarına göre, Kuzey İrlanda'nın ayrılmasına ilişkin referandum sadece İngiliz hükümetinin kararıyla yapılabilir;

Halkın ruh halindeki bölünme: Birçok kamuoyu yoklaması, bölge halkının çoğunluğunun hala Birleşik Krallık içinde kalmayı tercih ettiğini gösterse de durum karmaşık olmaya devam ediyor.

Brexit'in sonuçları ve «İrlanda sorunu»nun yeniden doğuşu

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit), bu eski çatışmayı yeniden alevlendirdi:

Londra ile bağları koparma taraftarları arttı: Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasından sonra Belfast'ta Londra ile bağları koparıp AB üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmek isteyenlerin sayısı önemli ölçüde arttı;

Ekonomik ve gümrük engelleri: Birleşik Krallık ile Kuzey İrlanda arasındaki deniz gümrük denetimi, yerel halk ve iş dünyası elitleri arasında hoşnutsuzluğu artırıyor;

Trump faktörü ve küresel diplomasi: ABD liderinin böyle hassas bir konuyu açıkça desteklemesi, Kuzey İrlanda'daki milliyetçi çevreleri daha da cesaretlendirerek İngiliz iç siyasetinde ciddi bir krize yol açabilir.

Donald Trump'ın bu açıklaması sadece Birleşik Krallık ile İrlanda arasındaki hassas ilişkileri değil, aynı zamanda Washington-Londra ittifakını da sınava tabi tuttu. «Birleşik İrlanda» fikri artık sadece yerel siyasetçilerin değil, Beyaz Saray liderinin de dilinde.

Sizce Donald Trump'ın, İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda'yı bağımsız İrlanda ile birleşmeye çağırması, müttefik bir devletin iç işlerine açık bir müdahale mi yoksa tarihi adaleti sağlama talebi mi? Kuzey İrlanda'nın er ya da geç Birleşik Krallık'tanayrılacağına inanıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu beklenmedik jeopolitik dönüşün analizini tüm analiz meraklıları ve arkadaşlarınızla paylaşın!