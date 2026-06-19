Kurye, öğrenciler yerine sınava girerek 3 milyon dolar kazandı

·41·Dünya
Kurye, öğrenciler yerine sınava girerek 3 milyon dolar kazandı

Birleşik Krallık'ta devasa bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı: Öğrenciler adına sınavlara giren ve ödevlerini hazırlayan bir Amazon kuryesi, yaklaşık 3,1 milyon dolar (2,4 milyon sterlin) gelir elde ettiği için 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haberi BBC duyurdu.

Bilgilere göre, PhD derecesine sahip 43 yaşındaki Shahid Adnan, kurye olarak çalışmasının yanı sıra öğrencilere ücretli hizmetler sunuyordu. Testleri çözmek, sınavlara girmek ve kurs ödevlerini hazırlamakla uğraşıyordu.

Hatta bazı durumlarda bu hizmetleri için 18 bin dolara kadar ücret aldığı kaydedildi.

Suç şebekesi 2023 yılında ortaya çıkarıldı. Bir üniversite öğrencisi hazırlanan ödevi öğretmene teslim ettikten sonra, inceleme sırasında bir USB bellekte üniversite sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifrelerin de bulunduğu tespit edildi.

Adnan'ın bu yolla öğrencilerin hesapları üzerinden sisteme girerek onlar adına çalışmaları tamamladığı anlaşıldı.

Soruşturma sırasında evinde yüklü miktarda nakit para bulundu, banka hesaplarında ise 3,1 milyon dolardan fazla tutar olduğu belirlendi. Bilgilere göre, dünya genelinde yaklaşık 124 öğrenci için çeşitli akademik çalışmalar yapmış olabilir.

Birleşik KrallıkAmazonBBCShahid Adnan
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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