Rus gemisi Neustrashimiy, İngiltere kıyıları yakınında gerçek mühimmatla atış yaptı

·81·Dünya
Rus gemisi Neustrashimiy, İngiltere kıyıları yakınında gerçek mühimmatla atış yaptı

Rus Donanması'na ait Neustrashimiy fırkateyni, Birleşik KrallıkPlymouth şehri yakınlarında gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirdi. Gemi, kıyıdan yaklaşık 40 deniz mili (74 kilometre) uzaklıkta bulunuyordu ve İngiliz Kraliyet Donanması tarafından izleniyordu.

Eğitim uluslararası sularda gerçekleştirilmiş olsa da, Rus savaş gemilerinin İngiliz kıyıları yakınındaki faaliyetleri Londra'da yeniden endişe yarattı.

Rus gemisi HMS Tyne'ı önceden uyardı

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, Neustrashimiy Pazartesi günü atış eğitimi yapma niyetini yakınlardaki devriye gemisi HMS Tyne'a bildirdi.

Rus tarafı, İngiliz gemisinden güvenli bir mesafeye uzaklaşmasını talep etti. HMS Tyne belirlenen bölgeden çekildikten sonra eğitim başladı ve yaklaşık 30 dakika sürdü.

Atış, İngiliz karasularının dışında gerçekleştirildi. Bununla birlikte, olayın ticari gemilerin yoğun olarak kullandığı bir deniz yoluna yakın bir bölgede meydana geldiği belirtiliyor.

Fransız askeri uçağı da izledi

Rus fırkateyninin hareketlerini İngiliz gemisinin yanı sıra bir Fransız askeri uçağı da takip etti.

Edinilen bilgilere göre, uçak mürettebatı Rus gemisiyle telsiz bağlantısı kurarak planları ve bir sonraki rota hakkında bilgi istedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, Kraliyet Donanması'nın Neustrashimiy'nin hareketlerini yakından izlemeye devam ettiğini bildirdi.

İngiliz Savunma Bakanı Rusya'yı eleştirdi

Birleşik Krallık'ın yeni Savunma Bakanı Wes Streeting, Rus gemisinin İngiliz kıyıları yakınındaki eğitimini 'gösterişli ve sorumsuz' bir eylem olarak nitelendirdi.

Rusya'nın bu tür davranışlarının Londra ve müttefiklerinin karşı karşıya olduğu tehditlerin bir parçası olduğunu vurguladı. Ancak yetkililer, eğitim sırasında deniz güvenliği için gerekli uyarı önlemlerinin alındığını da doğruladı.

Olay yeni başbakanın ilk gününe denk geldi

Olay, Andy Burnham'ın Birleşik Krallık Başbakanı olarak göreve başladığı güne denk geldi. Bu nedenle bazı İngiliz uzmanlar, eğitimin zamanlamasının tesadüfi olmayabileceğini tahmin etti.

Ancak İngiliz savunma çevrelerindeki kaynaklar, Rus tarafının eğitimi hükümet değişikliği nedeniyle düzenlediğine dair iddiaları resmen doğrulamadı.

İngiltere Rus gemilerini düzenli olarak izliyor

İngiliz Kraliyet Donanması, son aylarda ülke sularının yakınından geçen Rus savaş gemilerini sürekli olarak izliyor. Kraliyet Donanması, 2026 Haziran ayında Rus fırkateynleri ve onlara eşlik eden gemiler üzerinde yaklaşık üç aylık kesintisiz bir gözetim yapıldığını açıklamıştı.

Neustrashimiy'nin Plymouth yakınında gerçek mühimmatla atış yapması bir askeri çatışmaya yol açmadı. Ancak İngiliz kıyılarından 74 kilometre uzaklıktaki bu tür bir eğitim, Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'de mini helikopter düştü: iki turist yaralandıÇin'de mini helikopter düştü: iki turist yaralandıBugün, 03:02“Yeni fikirlere ihtiyaç var”: ABD ve Rusya arasında gizli görüşmeler yapıldı“Yeni fikirlere ihtiyaç var”: ABD ve Rusya arasında gizli görüşmeler yapıldıBugün, 00:26Japonya'da insana domuz böbreği nakli için hazırlıklar başladıJaponya'da insana domuz böbreği nakli için hazırlıklar başladıDün, 21:28Japon Roland Garros şampiyonu Rika Hiraki tutuklandıJapon Roland Garros şampiyonu Rika Hiraki tutuklandıDün, 20:2323 yaşındaki Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili bir savcılık personeli tutuklandı23 yaşındaki Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili bir savcılık personeli tutuklandıDün, 20:07Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethettiAnaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethettiDün, 19:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu