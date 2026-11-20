Çin 30 binden fazla maymun satın aldı: Bunun sebebi ne?
Çin, bilimsel deneylerde kullanılmak üzere Kamboçya'dan 30 binden fazla maymun ithal etti. Bu durum, ABD ve Çin arasında laboratuvar hayvanları için yeni bir rekabetin doğabileceğine dair endişeleri artırdı. Uzmanlar ise vahşi maymun ticaretinin doğaya ve insan sağlığına da zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Bu konu Science dergisinde yer aldı.
Dergi verilerine göre Çin, 2023 yılından bu yana Kamboçya'dan binlerce primat getirdi. Gümrük verilerinde 2023 yılında 2400'den fazla maymun ithal edildiği, 2025 yılında ise bu rakamın 13 bini aştığı kaydedildi. 2026 yılında da ithalat hacminin buna yakın olması bekleniyor.
Söz konusu hayvanlar, Çin'de hızla gelişen biyotıp ve ilaç sektörlerinde bilimsel araştırmalar yapmak için kullanılıyor.
Maymunlar için rekabet neden artıyor?
Eskiden Çin, laboratuvar maymunları tedariki konusunda ABD'nin ana ortaklarından biriydi. Örneğin 2018 yılında Pekin, Amerika'ya yaklaşık 20 bin yengeç yiyen makak ihraç etmişti.
Ancak COVID-19 pandemisi başlayınca Çin, canlı hayvan ihracatını durdurdu. Sonuç olarak ABD laboratuvarları başka tedarikçiler aramaya mecbur kaldı ve ana odak noktası Kamboçya oldu.
2022 yılında ise ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya'daki maymun ticaretiyle bağlantılı kaçakçılık vakalarını ortaya çıkardı. Bazı şahıslar, vahşi doğadan yakalanan maymunları sözde özel çiftliklerde yetiştirilmiş hayvanlar gibi göstermekle suçlandı. Bunun ardından Kamboçya'dan ABD'ye ihracat keskin bir şekilde düştü.
Vahşi yaşam için endişe verici durum
UzmanlarKamboçya'dan ihraç edilen maymunların tamamının özel çiftliklerde yetiştirildiğine dair şüpheler olduğunu düşünüyor. Bazı hayvanların doğal ortamlarından avlanıyor olması muhtemel.
Bu durum maymun popülasyonuna zarar verebileceği gibi, hayvanlardan insanlara geçebilecek zoonotik hastalıkların yayılma riskini de artırıyor.
Uluslararası uzmanlar, Kamboçya'daki maymun ticaretinde şeffaflık eksikliğini de eleştiriyor. 2026 yılında yayınlanan CITES raporunda, bazı dolandırıcılık ve yolsuzluk vakalarının doğrulanmasının veya reddedilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.
ABD ve Çin arasında yeni bir mücadele mi başlayacak?
Analistler, Çin'in maymun ithalatını artırmasının ABD ile yeni bir rekabeti tetikleyebileceğini vurguluyor. Amerikan laboratuvarları hala yılda yaklaşık 60 bin primat kullanıyor. Ancak mevcut ithalat, ihtiyacı tam olarak karşılamakta zorlanıyor.
Bununla birlikte ABD, 2025 yılında Kamboçya'dan 1400 maymun daha ithal etti. Aynı yıl Amerika'daki Charles River Laboratories şirketi, Kamboçya'daki büyük makak çiftliklerinden birini satın aldı.
Bazı uzmanlar, iki devletin pazarı ele geçirmek için rekabet etmek yerine, maymun ticaretini kontrol altına almaları ve hayvan katılımlı deneylere alternatif bilimsel yöntemler geliştirmede iş birliği yapmaları gerektiğini düşünüyor.
Onlara göre, laboratuvar araştırmaları için hayvanlara olan ihtiyacı azaltmak, ticaret sürecini şeffaflaştırmak ve vahşi yaşamı korumak uluslararası ölçekteki önemli görevlerden biri olmaya devam ediyor.
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