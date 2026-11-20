Çin, bilimsel deneylerde kullanılmak üzere Kamboçya'dan 30 binden fazla maymun ithal etti. Bu durum, ABD ve Çin arasında laboratuvar hayvanları için yeni bir rekabetin doğabileceğine dair endişeleri artırdı. Uzmanlar ise vahşi maymun ticaretinin doğaya ve insan sağlığına da zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Bu konu Science dergisinde yer aldı.

Dergi verilerine göre Çin, 2023 yılından bu yana Kamboçya'dan binlerce primat getirdi. Gümrük verilerinde 2023 yılında 2400'den fazla maymun ithal edildiği, 2025 yılında ise bu rakamın 13 bini aştığı kaydedildi. 2026 yılında da ithalat hacminin buna yakın olması bekleniyor.

Söz konusu hayvanlar, Çin'de hızla gelişen biyotıp ve ilaç sektörlerinde bilimsel araştırmalar yapmak için kullanılıyor.

Maymunlar için rekabet neden artıyor?