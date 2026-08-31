Tayland'da 19 yaşındaki Rus öğrenci kayboldu

·15·Dünya
Tayland'da 19 yaşındaki Rus öğrenci kayboldu

Nijniy Novgorod'dan 19 yaşındaki öğrenci Anna Gorshkova, Mayıs ayında Tayland'a gittikten sonra yakınlarıyla iletişimini kesti. Ailesi, genç kızın insan ticareti veya zorla alıkonulma kurbanı olabileceğinden endişe ediyor. Konuyla ilgili haberler Rus basınında yer aldı.

Anna, Nijniy Novgorod'daki bir üniversitede jeodezi bölümünde ikinci sınıf öğrencisiydi. Yakınları, paraya karşı dikkatli olduğunu ve ailesinin verdiği harçlıkları biriktirdiğini söylüyor. Hatta kız, ağabeyine 350 bin ruble borç vermişti.

Mayıs ayı ortalarından itibaren Anna, ağabeyinden borcunu geri ödemesini istedi. Ardından biriktirdiği paraları alarak yola çıktı. 19 Mayıs'ta Rusya'dan Çin'e uçtuğu, 21 Mayıs'ta ise Çin'den Tayland'a geçtiği belirlendi.

Birkaç gün sonra Anna'nın annesine kızından bir mesaj geldi. Anna mesajda kendini iyi hissettiğini, kimsenin onu kaçırmadığını ve hayallerinin peşinden gittiğini yazdı. Ayrıca yakınlarından kendisini aramamasını istedi. O günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Anne ve babası, kızlarının isteğine rağmen onu bulmak için kolluk kuvvetlerine başvurdu. Aile daha sonra Anna'nın Çin üzerinden Tayland'a gittiğini tespit etti. Bazı haberlerde polisin cezai soruşturma başlatmayı reddettiği belirtildi.

Yakınları, Anna'nın kendi isteğiyle böyle bir yolculuğa çıktığından şüphe ediyor. Kızın başarılı bir öğrenci olduğunu, ciddi sorunları bulunmadığını ve ailesiyle yakın ilişkiler içinde olduğunu vurguluyorlar. Bu nedenle kaçırılmış veya zorla tutuluyor olabileceğini tahmin ediyorlar. Ancak şu an için bu versiyonu doğrulayan resmi bir bilgi bulunmuyor.

Daha önce Tayland ve Myanmar sınırı yakınlarında, üzerinde darp izleri bulunan ve bitkin halde 19 yaşında bir Rus kızın bulunduğu yönünde haberler yayılmıştı. Ancak Anna'nın ağabeyi, kendisine gönderilen fotoğrafı inceledikten sonra bulunan kişinin kız kardeşi olmadığını doğruladı.

Şu anda Anna'nın ailesi onu aramaya devam ediyor. 23 Ağustos'ta kızın babası Tayland'da polise başvurdu. Aileye, Anna'nın 15 Haziran'da Chonburi bölgesindeki Na Jomtien'de bir otelde görülmüş olabileceğine dair bilgi ulaştı. Polisten bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi talep edildi.

TaylandRusyaKayıpAnna Gorshkovaİnsan Ticareti
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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