12 yaşındaki kız, para sızdırmak için kaçırılmış numarası yaptı

Brezilya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesinden para sızdırmak amacıyla kaçırıldığına dair yalan bir haber yaydı. Kızlarının kaybolmasından endişe duyan ebeveynler polise başvurdu. Ancak soruşturma sırasında olayın bambaşka bir boyutu olduğu ortaya çıktı: Kaçırılma hikayesini kızın kendisinin uydurduğu anlaşıldı.

Olay, Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinin kuzeyindeki Itaiópolis şehrinde meydana geldi. Gece saat 01:00 sularında evinden kaybolan 12 yaşındaki kız, ebeveynlerine mesajlar göndermeye başladı. Kendisinin kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını, hayatının tehdit altında olduğunu ve kaçıranlar tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Kızının hayatının tehlikede olduğundan korkan ebeveynler derhal kolluk kuvvetlerine haber verdi. Bunun üzerine komşu Mafra şehrindeki Ceza Soruşturma Birimi (DIC), olayla ilgili soruşturma başlatarak kayıp çocuğu bulmak ve olası suçluları tespit etmek için harekete geçti.

Kız, ebeveynlerinden fidye talep etti

Saat 11:00 civarında kız, ebeveynlerine tekrar mesaj gönderdi. Bu kez kendisini serbest bırakmaları için para talep etti. Yazdığına göre, istenen miktar ödenmezse kaçıranlar hayatına son verebilirdi.

Kızının kaderi için endişelenen ebeveynler, istenen para meselesini çözmeye fırsat bulamadan polis onu bulmayı başardı. Birkaç saat sonra kolluk kuvvetleri, kızı Itaiópolis'in kırsal bölgesindeki evlerden birinde tespit etti.

En şaşırtıcı olanı ise, kızı kurtarmak ve olası kaçıranlara karşı müdahale etmek için hazırlanan özel kuvvetlerin hiçbir suçluyla karşılaşmamasıydı. Çünkü 12 yaşındaki kız aslında kimse tarafından kaçırılmamıştı ve hayatına yönelik doğrudan bir tehdit yoktu.

Sorgulama sırasında kız, tüm olayı kendisinin kurguladığını itiraf etti. Amacının ebeveynlerinden para sızdırmak olduğu ortaya çıktı.

Kıza karşı ne tür bir işlem yapılacağı henüz bilinmiyor

Olayın ardından kız gözaltına alındı ve şantaj suçuna benzer bir eylem gerçekleştirmekle suçlandığı bildirildi. Ancak yaşı küçük olduğu için bu davanın ne tür hukuki sonuçlar doğuracağı henüz net değil.

Daha önce de farklı nedenlerle sahte kaçırılma vakaları görülmüştü. Ancak bu olayın diğerlerinden farkı, bunu organize eden kişinin sadece 12 yaşında olmasıdır.

Kız, kaçırılmış numarası yaparak ebeveynlerini para vermeye zorlamaya çalıştı. Bu durum, aile üyelerini ciddi şekilde endişelendirmenin yanı sıra polisin de zaman ve kaynak harcamasına neden oldu.