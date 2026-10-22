Rusya'da uzun yaşam laboratuvarı faaliyete geçti

·5·Dünya
Rusya'da uzun yaşam laboratuvarı faaliyete geçti

Rusya'nın Moskova şehrindeki «Skolkovo» Yönetim Okulu'nda, insan ömrünün uzamasının ekonomi, iş gücü piyasası ve devlet politikaları üzerindeki etkilerini inceleyen bir laboratuvar açıldı. Laboratuvarın açılışına ithafen düzenlenen forumda, Vladimir Putinin kızı, Moskova Devlet Üniversitesi Tıp Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Direktörü Mariya Vorontsova da yer aldı. Konuyla ilgili haberi «Vedomosti» gazetesi duyurdu.

Vorontsova, uzun yaşamı iki aşamaya ayırmayı önerdi. Ona göre ilk aşama, bireyin sağlıklı yaşam tarzına uyması, doğru beslenmesi ve düzenli tıbbi kontrollerden geçmesi yoluyla doğal yaşam potansiyelinden tam olarak yararlanmasıdır. Bu potansiyeli 85-90 yıl olarak değerlendirdi.

İkinci aşama ise bilim yardımıyla insan ömrünün doğal sınırlarını aşma imkanlarını aramakla ilgilidir. Vorontsova bu süreci «Tanrı'yı veya doğayı kandırmak» olarak tanımladı. Bununla birlikte, bu alandaki bilimsel başarıların şimdilik sınırlı olduğunu vurguladı.

Vorontsova'nın tahminine göre, önümüzdeki 10-20 yıl içinde insanlığın ölüm korkusu, sağlık sistemini yaşlanma sorununa çözüm aramaya teşvik edebilir. Yaşlanmanın resmen bir hastalık olarak kabul edilmemesinin, ona karşı ilaç geliştirilmesini ve klinik deneylerin yapılmasını zorlaştırdığını belirtti.

Skolkovo İnovasyon Merkezi'nin binası ve cephesindeki yazı.

Şu anda Rusya'da yaşlanma sürecine karşı mücadeleye yönelik bilimsel çalışmalar da yürütülmektedir. Özellikle yaşa bağlı bazı hücresel değişikliklere etki etmeyi amaçlayan ilaçlar üzerinde çalışmalar mevcuttur. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, daha önce yaşlanma karşıtı ilaç üretiminin 2028-2030 yıllarında başlatılmasının planlandığını açıklamıştı. Ancak bu, yaşlanmayı durduran bir aracın halihazırda yaratıldığı anlamına gelmiyor.

«Skolkovo»daki yeni laboratuvar ise uzun yaşamın tıp, demografi, ekonomi ve stratejik yönetim ile ilgili yönlerini inceleyecek. Araştırmalar temelinde, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak ve ömür uzamasının getirdiği sorunları çözmek için öneriler geliştirilmesi hedefleniyor.

Rusya hükümeti, ülkede beklenen yaşam süresini 2030 yılına kadar 78 yaşına, 2036 yılına kadar ise 81 yaşına çıkarmayı hedefliyor. Ülkenin 2025 yılı için açıklanan verilerinde bu rakam 73,4 yıl olarak kaydedildi.

SkolkovoMariya VorontsovaYaşam SüresiYaşlanma KarşıtıRusya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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