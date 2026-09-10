Ünlü şef Konstantin Ivlev'in ailesinde büyük acı: Eski eşi neler açıkladı?

·59·Dünya
Ünlü şef Konstantin Ivlev'in ailesinde büyük acı: Eski eşi neler açıkladı?

Milyonların sevgisini kazanan «Na nojax» ve «Adskaya kuxnya» programlarının ünlü sunucusu, Rus restoran işletmecisi Konstantin Ivlev'in ailesi büyük bir kayıpla sarsıldı. 52 yaşındaki baş şefin sevgili babası Vitaliy Ivlev hayatını kaybetti. Saygın «StarXit» dergisinin haberine göre, ailenin başına gelen bu acı olayı ilk duyuranlardan biri, televizyon sunucusunun eski eşi Mariya Ivleva oldu. Restoran işletmecisi henüz babasının vefatıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ve hayranlarından özel hayatına saygı göstermelerini bekliyor.

Peki, merhum hangi çalışmalarıyla ailenin hafızasında kaldı, eski gelinin yürek burkan anıları neler ve olaylı boşanmanın ardından eski eşler bu zor günlerde nasıl bir araya geldi? Makalenin sonunda ise Ivlev ailesindeki dramatik olaylar ve kamuoyunun taziye mesajlarına dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

«Vitaliy Sergeyeviç, mekanın cennet olsun»: Eski gelinin yürekten sözleri

Büyük acı haberi kamuoyunda hızla yayıldı:

  • İlk haber Mariya'dan: Televizyon sunucusunun eski eşi Mariya Ivleva, sosyal medya hesabından kayınpederinin vefatıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı;

  • Kayınpedere derin saygı: Mariya mesajında şunları yazdı: «Kayınpederim vefat etti. Ancak onun yarattığı her surette onu görüyorum! Vitaliy Sergeyeviç, mekanın cennet olsun, orada en sevdiğin insanlarla buluşacaksın. Sonra da bizlerle görüşürsün. Yalnız değilsin! Seni çok ama çok seviyoruz»;

  • Konstantin Ivlev'in sessizliği: Ünlü şef Konstantin Ivlev, babasının vefatıyla ilgili henüz kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı;

  • Sosyal medyada taziye mesajları: Binlerce hayran, eski eşin sayfasında taziye mesajları paylaşarak: «Ne büyük bir acı!», «Sevdiklerini kaybetmek ne kadar korkunç!», «Mariya, sana ve Konstantin'e sabır diliyoruz!» gibi destek mesajları yazıyor.

Aile ortamını takip eden takipçiler, «En ağır anlaşmazlıklar ve olaylı ayrılıklar bile, insanın hayatındaki büyük trajedi ve kayıplar karşısında gücünü yitiriyor» yorumunda bulunuyor.

Olaylı tartışmalar ve eski eşlerin ilişkisi

Konstantin ve Mariya Ivleva'nın geçmişteki ailevi sorunları, zamanında medya dünyasında büyük yankı uyandırmıştı:

  • Boşanmanın başlangıcı: Çift, uzun yıllar birlikte yaşadıktan sonra kamuoyunun gözü önünde ve tartışmalı bir şekilde yasal olarak boşanmıştı;

  • İhanet suçlaması: Boşanma girişimini bizzat Mariya başlatmış ve eşinin «iki ay boyunca başka bir kadınla gizli bir ilişkisi olduğunu» öğrendiğini açıkça ifade etmişti;

  • Kırgınlıkların unutulması: Zorlu boşanma sürecine rağmen, eski gelinin kayınpederi Vitaliy Sergeyeviç'e duyduğu samimi saygı ve sevginin bu zor günlerde devam ettiği açıkça görüldü.

Şöhretin ardındaki insani sınavlar

Ünlülerin lüks hayatları ve ekranlardaki parlak görüntüleri ardında genellikle ağır insani kayıplar ve sınavlar gizlidir. Rusya'nın en tanınmış ve varlıklı şeflerinden biri olan Konstantin Ivlev için babasının vefatı şüphesiz büyük bir ruhsal darbe oldu. Geçmişteki ailevi anlaşmazlıklara, şiddetli boşanmalara ve basındaki eleştirilere rağmen, eski aile üyelerinin böyle anlarda birlik göstermesi ve merhumun anısını onurlandırması yüksek bir insani erdemdir. Hayranlar ve şov dünyası, bu zor günlerde ünlü sunucuya ve yakınlarına sabır ve metanet diliyor.

Sizce, zorlu bir boşanma ve ihanet skandalları yaşayan eski eşlerin, bir aile yakınının vefatı sırasında birbirlerine destek olmaları bir affedicilik ve yüksek bir terbiye göstergesi midir? Ailevi trajediler insanları geçmişteki kırgınlıkları tamamen unutmaya zorlar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve sevilen sunucunun ailesindeki bu önemli haberi yakınlarınızla ve mutfak meraklılarıyla paylaşın!

Konstantin IvlevVitaliy IvlevNa nojaxAdskaya kuxnyaшоу-бизнессобиқ турмуш ўртоғишов-шувли ажрашув
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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