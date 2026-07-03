Yaşlanma Karşıtı Enjeksiyonlar İçin Plasenta Satan Suç Şebekesi Çökertildi

Pakistan'da insan plasentalarını yasa dışı olarak toplayıp, işleyip yurt dışına gönderen uluslararası bir suç şebekesi ortaya çıkarıldı. Ülkenin Federal Soruşturma Ajansı (FIA), olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Soruşturma verilerine göre şüpheliler, çeşitli hastanelerden her ay yaklaşık 200 kilogram plasenta satın alıp kurutarak işliyor ve yurt dışına ihraç ediyorlardı. İslamabad'da düzenlenen baskında yasa dışı atölyede yaklaşık 500 kilogram insan plasentası bulundu ve beş şüpheli yakalandı.

Ayrıca, İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda Vietnam'a gönderilmesi planlanan 100 kilogramlık şüpheli bir kargo da durduruldu. Müfettişler, bu kargonun da insan plasentasından oluştuğunu belirtti.

Edinilen bilgilere göre şüpheliler, her bir plasentayı yaklaşık 800 rupiye satın almışlar. Daha sonra bunlardan yaşlanma karşıtı pahalı enjeksiyonlar hazırlanmış. Bu enjeksiyonların bir tanesinin fiyatının 700 bin rupiyeye kadar ulaştığı söyleniyor.

Soruşturmacılar, suç şebekesinin sadece başkentle sınırlı kalmadığını, diğer büyük şehirlerde de faaliyet göstermiş olabileceğini belirtiyor. Bu bağlamda bazı hastanelerin, atık geri dönüşüm şirketlerinin ve diğer yetkililerin olası bağlantıları da inceleniyor.

Pakistan yasalarına göre, insan organlarını veya dokularını ticari amaçla yasa dışı olarak satan ve işleyenlerin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ve ağır para cezalarına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, plasentanın bulaşıcı tıbbi atık olduğunu ve imhasının sıkı denetim altında gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bazıları içeriğindeki maddelerin yaşlanma karşıtı etki gösterebileceğine inansa da, bu konudaki bilimsel kanıtlar hala tartışmalıdır.