Pandeminin ergenleri beklenmedik şekilde yaşlandırdığı ortaya çıktı

Koronavirüs pandemisi sadece insanların ruh halini etkilemekle kalmadı, aynı zamanda bazı kişilerde biyolojik yaşlanma sürecinin hızlanmasına da neden olmuş olabilir. Alman bilim insanları tarafından yürütülen bir araştırmada, en belirgin değişikliklerin ergenlerde gözlemlendiği tespit edildi. Uzmanlarbu duruma pandemi dönemindeki kısıtlamaların, sosyal izolasyonun ve stresin neden olmuş olabileceğini düşünüyor.

Bu araştırmanın sonuçları prestijli PNAS bilimsel dergisinde yayımlandı. Münih'teki Max Planck Psikiyatri Enstitüsü uzmanlarının liderliğindeki bilim ekibi, toplam 1028 kişinin verilerini analiz etti.

Araştırma katılımcıları arasında 359 çocuk, 385 ergen ve 284 yetişkin bulunuyordu. Her birinden pandemi öncesinde ve ayrıca Eylül 2021 ile Mayıs 2022 arasındaki dönemde birkaç kez tükürük örnekleri alındı.

Bilim insanları, alınan örnekler üzerinden DNA'daki kimyasal belirteçleri inceledi. Bu belirteçler aracılığıyla kişinin epigenetik yaşını belirlemek ve biyolojik yaşlanma sürecinin ne kadar hızlı ilerlediğini değerlendirmek mümkün.

Araştırma sırasında kullanılan dört ölçüm yönteminden üçü, biyolojik yaşlanma sürecinin hızlandığını gösteren işaretler kaydetti. En belirgin değişiklikler ergen grubunda saptandı. Özellikle onlarda yaşlanma sürecine dair değişiklikler dört yöntemin üçünde gözlemlendi.

Yetişkin katılımcılarda bu durum iki ölçüm yöntemiyle belirlenirken, çocuklarda sadece bir yöntem benzer bir sonuç gösterdi.

Ayrıca araştırmacılar, ergenlerde kişisel stres düzeyi ile biyolojik yaşlanma arasında oldukça güçlü bir bağlantı olduğunu buldu. Yani pandemi dönemindeki zorlukları ne kadar ağır yaşamışlarsa, biyolojik belirteçlerindeki değişiklikler de o kadar belirgin hale geldi.

Bu noktada karantina döneminde sevdiklerinden uzak kalmak, sosyal bağların kısıtlanması ve kişisel özgürlüğün azalması gibi faktörler özel bir önem taşıdı.

Bunun yanı sıra, sosyo-ekonomik düzeyi nispeten düşük ailelerde yetişen ergenlerde de biyolojik yaşlanmaya dair değişiklikler daha güçlü gözlemlendi. Bu da pandeminin etkilerinin tüm sosyal grupları aynı şekilde etkilememiş olabileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte, araştırma yazarları gözlemlenen değişikliklere %100 oranında koronavirüs pandemisinin neden olduğunu şu an için kesin olarak doğrulayamayacaklarını belirtiyorlar. Çünkü biyolojik yaşlanmayı etkileyebilecek başka faktörler de mevcut.

Ayrıca, pandemi döneminde tespit edilen bu değişikliklerin uzun yıllar boyunca kalıcı olup olmayacağı veya gelecekte insan sağlığıyla ilgili sorunlara yol açıp açmayacağı sorularına henüz net bir cevap yok.

Uzmanlar, bu konunun daha derinlemesine incelenmesi, biyolojik değişikliklerin sonraki yıllardaki durumunun takip edilmesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için ek araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.