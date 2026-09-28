Düğününe hazırlanan kadın liposuction ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

Meksika'nın Mexico City şehrinde 35 yaşındaki Dulce Maria, düğününe birkaç ay kala gizlice liposuction yaptırdı ve ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Müstakbel eşine rahim miyomu tedavisi için işlem göreceğini söylemişti, ancak daha sonra kozmetik bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Dulce Maria, Pink Glow Clinic'i sosyal medya aracılığıyla buldu ve 27 Ağustos'taki görüşmenin ardından yaklaşık 3.300 sterlin ön ödeme yaptı. Ameliyattan önce yaklaşık 18 saat boyunca hiçbir şey yememişti.

Ancak cerrahi müdahale, konsültasyonun yapıldığı adreste değil, ev benzeri başka bir binada gerçekleştirildi. Yakınları, binada herhangi bir klinik tabelası bulunmadığını belirtti.

Dulce Maria, 11 Eylül günü saat 13:00 civarında binaya girdi. Yaklaşık 15:30'da ailesine acil durum haberi verildi. Doktor, kadının çok kan kaybettiğini, ardından kalp ve solunum durması yaşadığını bildirdi.

Müstakbel eşi Emir Caleb, personelin Dulce Maria'nın eşyalarını dışarı çıkarıp ambulans çağırmalarını istediğini söyledi. Oksijen ve kalp masajı ile onu kurtarmaya çalıştılar ancak gerekli acil tıbbi ekipmanların eksik olduğu görüldü.

Dulce Maria, saat 19:00'dan sonra adli tıp görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Ölüm belgesinde beyin ödemi ve akciğerlerde sıvı birikmesi kaydedildi.

Olayla ilgili savcılık, olası ihmal sonucu ölüm ve diğer suçlamalarla soruşturma başlattı. Operasyonu gerçekleştirdiği tahmin edilen kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı, ancak şahsın kimliği ve tutuklanıp tutuklanmadığı resmi olarak doğrulanmadı.

Dulce Maria'nın kız kardeşi, daha sonra kaburgalarının altında ve kalçasında iğne izleri gördüğünü söyledi. Bu izler henüz resmi olarak açıklanmadı. Aile üyeleri ayrıca, Dulce Maria'nın klinikte kan stoğu bulunmamasından endişe duyduğunu ve ameliyat öncesi muayenede doktorun kendisine "çok kaba" davrandığını iddia etti.

Dulce Maria'nın oğlu Dide Gonzalez, annesini "savaşçı bir kadın" olarak anarak yad etti. Olayın ardından klinik, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını sildi.

Soruşturma halen devam etmektedir.