ABD Büyükelçisi İran'a saldırı olabileceğini söyledi, Trump ise haberinin olmadığını belirtti

·14·Dünya
ABD Büyükelçisi İran'a saldırı olabileceğini söyledi, Trump ise haberinin olmadığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki hafta sonu İran topraklarına saldırı düzenleyebileceğine dair yayılan sansasyonel haberlere ilişkin açık bir tutum sergiledi.

Beyaz Saray lideri, ülkesinin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack tarafından yapılan bu açıklamadan tamamen habersiz olduğunu belirterek beklenmedik bir pozisyon aldı.

«O etkili biri ama benim haberim yok»: Trump'ın yanıtı

Gazetecilerin büyükelçinin açıklamasına ilişkin sorusuna Başkan Trump kısa ve gizemli bir yanıt verdi:

  • Başkanın açıklaması: «Bence o çok etkili bir insan. Ancak bu konuda hiçbir şey bilmiyorum», — diye vurguladı ABD başkanı.

Büyükelçi Tom Barrack'ın sansasyonel açıklaması neydi?

Daha önce etkili The Times of Israel yayını, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ın Orta Doğu'daki askeri harekat ihtimaline ilişkin sert görüşlerini yayımlamıştı:

  • «Saldırı olabilir mi? Elbette»: Gazetecilerin ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'a karşı saldırıları yeniden başlatabileceği yönündeki sorusuna diplomat: «Hafta sonu ABD'nin İran'a saldırma ihtimali var mı? Şüphesiz, kesinlikle», şeklinde yanıt vermişti;

  • Savunma planları: Bu açıklama, Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerin son derece tehlikeli bir noktaya ulaştığının bir işareti olarak kabul edildi.

Tehlike seviyesi arttı: Diplomat aileleri bölgeyi terk ediyor

Askeri harekat ihtimalinin güçlenmesi üzerine bölgedeki ABD yetkililerini güvenli bölgelere tahliye etme önlemleri alınıyor:

  • Suudi Arabistan'datahliye: Suudi Arabistan'dakiAmerikalı çalışanlara ve aile üyelerine ülkeyi derhal terk etmeleri talimatı verildi;

  • Diğer ülkelerdeki diplomatlar: Ayrıca bölgedeki diğer birçok ülkede görev yapan ABD'li diplomatların ailelerine de güvenlik gerekçesiyle bu bölgelerden ayrılmaları talimatı verildiği bildirildi.

Bölgedeki durumun gerginleşmesi, uluslararası piyasalarda, özellikle petrol fiyatları ve lojistik rotalarında büyük endişelere yol açıyor.

Donald TrumpABD-İran İlişkileriTom BarrackOrta DoğuJeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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