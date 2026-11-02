Beyaz Saray'dan yeni sinyal: Trump, İran ile gizli müzakerelerin detaylarını açıkladı (video)

·18·Dünya
Beyaz Saray'dan yeni sinyal: Trump, İran ile gizli müzakerelerin detaylarını açıkladı (video)

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Tahran ile ilişkiler ve devam eden diplomatik görüşmeler hakkında yeni bir önemli açıklama yaptı. Trump'a göre İran tarafı Washington ile bir anlaşmaya varmaya ciddi şekilde istekli, ancak Beyaz Saray lideri, onların güvenilirliği konusunda büyük şüphelerin devam ettiğini açıkça belirtti.

Bir etkinlik sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Orta Doğu'daki gerilim ortamında taraflar arasındaki ilişkilerin hangi yöne gittiğine değindi.

«Müzakereler iyi gidiyor ama onlara güvenmek zor»: Trump'ın ana mesajları

Beyaz Saray lideri, mevcut aşamadaki diyaloğun gidişatını şu şekilde değerlendirdi:

  • Tahran'ın niyeti: «Anlaşmaya varmak istiyorlar. Müzakereler iyi gidiyor...», dedi ABD Başkanı;

  • Açık şüphe ve temkinlilik: «...ama dürüst olmak gerekirse, pek güvenilir değiller», diye ekledi Trump, karşı tarafın eylemlerine yönelik yüksek bir değerlendirme yapmaktan kaçınarak;

  • Nihai karar zamana bağlı: Devlet başkanı, «Bir anlaşmaya varılıp varılmayacağını sadece zaman gösterecek» diyerek sözlerini noktaladı.

Sert açıklamaların ardındaki diplomatik oyun

Bu çıkış, Washington ile Tahran arasındaki son karmaşık jeopolitik retoriğin mantıklı bir devamı oldu:

  • Aynı anda hem baskı hem diyalog: Trump daha önce durumun yakında «ya bir anlaşma ya da kesin bir son» ile çözüleceğini söylemiş olsa da, şimdi müzakere masasında fırsatların devam ettiğini doğruluyor;

  • Tahran'ın temkinli duruşu: İran tarafı da kendi adına, askeri hazırlıkları durdurmadan, temel önceliğin akılcı diplomasiye verilmesi gerektiğini vurgulamaya devam ediyor;

  • Sonuç yakın mı?: Trump'ın temkinli iyimserliği, tarafların perde arkasında belirli şartları görüştüğünü gösteriyor, ancak taraflar arasındaki karşılıklı güvensizlik temel engel olmaya devam ediyor.

Donald TrumpABD-İran İlişkileriOrta DoğuTahranDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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