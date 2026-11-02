Beyaz Saray'dan yeni sinyal: Trump, İran ile gizli müzakerelerin detaylarını açıkladı (video)

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Tahran ile ilişkiler ve devam eden diplomatik görüşmeler hakkında yeni bir önemli açıklama yaptı. Trump'a göre İran tarafı Washington ile bir anlaşmaya varmaya ciddi şekilde istekli, ancak Beyaz Saray lideri, onların güvenilirliği konusunda büyük şüphelerin devam ettiğini açıkça belirtti.

Bir etkinlik sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Orta Doğu'daki gerilim ortamında taraflar arasındaki ilişkilerin hangi yöne gittiğine değindi.

«Müzakereler iyi gidiyor ama onlara güvenmek zor»: Trump'ın ana mesajları

Beyaz Saray lideri, mevcut aşamadaki diyaloğun gidişatını şu şekilde değerlendirdi:

Tahran'ın niyeti: «Anlaşmaya varmak istiyorlar. Müzakereler iyi gidiyor...», dedi ABD Başkanı;

Açık şüphe ve temkinlilik: «...ama dürüst olmak gerekirse, pek güvenilir değiller», diye ekledi Trump, karşı tarafın eylemlerine yönelik yüksek bir değerlendirme yapmaktan kaçınarak;

Nihai karar zamana bağlı: Devlet başkanı, «Bir anlaşmaya varılıp varılmayacağını sadece zaman gösterecek» diyerek sözlerini noktaladı.

Sert açıklamaların ardındaki diplomatik oyun

Bu çıkış, Washington ile Tahran arasındaki son karmaşık jeopolitik retoriğin mantıklı bir devamı oldu: