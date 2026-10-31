Axios sansasyonu: Washington ve Tahran büyük bir anlaşmanın eşiğinde mi?

·30·Dünya
Axios sansasyonu: Washington ve Tahran büyük bir anlaşmanın eşiğinde mi?

Katar diplomatları, Tahran'da gerçekleşen uzun ve karmaşık görüşmeler sırasında İran ile ABD arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda önemli bir ilerleme kaydetti. Bu bilgi, etkili Axios portalı tarafından diplomatik kaynaklara dayandırılarak bildirildi.

Kaynaklar, Tahran'da tam 12 saat süren maraton görüşmeler sırasında Katarlı arabulucuların Beyaz Saray ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Sürecin bir sonraki aşamasının ise Cumartesi günü Doha'da devam edeceği açıklandı.

Tarafların zıt şartları: Temel engel ne?

ABD yetkilileri, her iki ülkenin de birbirine tamamen zıt taleplerde bulunması nedeniyle anlaşmaya varmanın kolay olmadığını belirtiyor:

  • Washington'ın talebi: Beyaz Saray, Tahran'dan nükleer program konusunda katı tavizler vermesini ve nükleer faaliyetleri ciddi şekilde sınırlandırmasını talep ediyor;

  • Tahran'ın şartları: İran tarafı, müzakerelerin başlamasından önce ABD'den deniz ablukasını kaldırmasını, yurt dışında dondurulmuş İran fonlarını iade etmesini ve petrolünü uluslararası piyasalarda serbestçe satmasına tam izin vermesini talep ediyor.

Beyaz Saray'daki tereddüt: Vance, Kushner ve Trump'ın şüpheciliği

Amerikalı kaynakların bildirdiğine göre, ABD yönetiminin kendi içinde de bu konuda farklı görüşler mevcut:

  • Müzakere taraftarları: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Başkan Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Tahran ile diyaloğu yeniden başlatma ve büyük bir siyasi anlaşmaya varma taraftarı;

  • Trump'ın şüphesi: Ancak Başkan Donald Trump, İran'ın bir gün ABD için kabul edilebilir gerçek şartlara razı olacağına dair büyük şüphe duyuyor.

Doha'da devam edecek diplomatik istişareler, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmada ve dünya petrol piyasasındaki istikrarsızlığı yumuşatmada önemli bir dönüm noktası olabilir.

ABD-İran İlişkileriKatar ArabuluculuğuDonald TrumpNükleer ProgramDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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