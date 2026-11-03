Basra Körfezi savaşın eşiğinde: ABD müttefikleri İran'a yönelik saldırıya hazırlanıyor

·9·Dünya
Basra Körfezi savaşın eşiğinde: ABD müttefikleri İran'a yönelik saldırıya hazırlanıyor

Orta Doğu bölgesi yeni bir geniş çaplı askeri çatışmanın eşiğinde. Basra Körfezi'nin önde gelen Arap devletleri, ABD ile İran arasında yeniden başlayabilecek kapsamlı askeri harekatlara karşı acil durum hazırlıklarına başladı.

ABD'nin etkili The Wall Street Journal gazetesinin bilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington'ın bölgedeki kilit müttefikleri, özellikle Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Pentagon'un İran'a karşı geniş çaplı bir askeri operasyonunun bu hafta içinde başlayabileceğini tahmin ediyor.

Bölgede acil güvenlik önlemleri: Tatbikatlar ve çevrimiçi eğitim

Durumun tırmanma riski nedeniyle bölge ülkeleri güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı:

  • Katar ve BAE'de acil durum tatbikatları: İki ülkenin büyük uluslararası havalimanları da dahil olmak üzere kilit ulaşım merkezlerinde, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekipleri tarafından acil durum tatbikatları gerçekleştiriliyor;

  • Suudi Arabistan'da çevrimiçi eğitim: Krallık topraklarındaki okullarda tedbir amaçlı olarak dersler uzaktan (çevrimiçi) eğitim sistemine geçirildi;

  • Uluslararası etkinliklerin iptali: Abu Dabi'de düzenlenen büyük bir uluslararası enerji konferansının katılımcıları, yerel hükümetin tavsiyesi üzerine seyahatlerini erkenden sonlandırarak ülkeden ayrılıyor.

Arap monarşilerinin temel endişesi ve Tahran'a uyarı

Körfez ülkelerinin temel endişesi, İran tarafından verilebilecek misilleme saldırılarıyla ilgili:

  • Altyapıya yönelik tehdit: ABD saldırısına yanıt olarak İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının komşu Arap ülkelerinin ekonomik, petrol-gaz ve önemli sivil tesislerini vurabileceğine dair ciddi endişeler dile getiriliyor;

  • Kesin ültimatom: Bazı Arap devletleri Tahran'ı önceden uyardı: Eğer kendi bölgesel altyapılarına bir saldırı düzenlenirse, bağımsız olarak veya müttefikleriyle birlikte askeri karşılık verme haklarını saklı tutacaklar.

Müzakerelerde çıkmaz ve Trump'ın açıklaması

Diplomatik kanalların tıkanması nedeniyle jeopolitik baskı zirveye ulaştı:

  • Diyalogların verimsizliği: The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre, Washington ve Tahran arasında Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen kapalı kapılar ardındaki müzakereler şu an için çıkmaza girmiş durumda;

  • Beyaz Saray'ın tutumu: Daha önce Donald Trump Axios gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin yeni saldırılar konusunda karar almakta "acele etmediğini" ve diyaloğun "iyi gittiğini" belirtmişti.

Buna rağmen, bölgedeki acil güvenlik önlemleri ve askeri hazırlıklar, tarafların en tehlikeli senaryoya hazırlandığını gösteriyor.

Orta DoğuABD-İran İlişkileriBasra KörfeziDonald TrumpJeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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