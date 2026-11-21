Trump İran ile anlaşma hakkında konuştu: ABD hangi şartı kabul etmiyor?
Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini ancak şu an için Washington'ın kabul edebileceği şartlara razı olmadığını belirtti. Amerikan başkanı, Tahran ile basit değil, "gerçek bir anlaşma" yapma niyetinde olduğunu vurguladı.
ABD ile İran arasındaki ilişkilerde anlaşma konusu tekrar gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın müzakerelere ilgi duyduğunu ancak Washington'ın taleplerine uygun şartları kabul etmeye henüz hazır olmadığını söyledi. Trump bu açıklamayı Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptı.
Trump, İran ile nasıl bir anlaşma yapmak istiyor?
Amerikan başkanı, İran ile bir anlaşma yapma olasılığını reddetmedi. Ancak her türlü anlaşmanın Washington için de kabul edilebilir olması gerektiğini vurguladı.
"Anlaşmaya varmak istiyorlar ama benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmak istemiyorlar. Biz, İran'ın 51 yıldır yaptığı sahte anlaşmayı değil, gerçek bir anlaşma yapmak istiyoruz. İnsanlar bunun 47 yıl olduğunu söylüyor, aslında 51 yıl" dedi Trump.
Böylece ABD lideri, Tahran ile müzakerelere hazır olduğunu belirtmiş olsa da, Washington'ın taleplerini karşılamayan bir anlaşmaya razı olmayacağını açıkça ifade etti.
Ancak Trump, bu açıklamasında İran'dan tam olarak hangi şartların yerine getirilmesini beklediğini detaylı bir şekilde sıralamadı.
Trump 10 ticaret anlaşması daha duyurdu
Beyaz Saray'daki basın toplantısında ABD başkanı uluslararası ticaret konularına da değindi. Trump, Washington'ın yakın gelecekte 10 ticaret anlaşması daha yapmayı planladığını açıkladı.
Bu açıklama, ABD yönetiminin dış ekonomik ilişkileri genişletmeye yönelik planları hakkında da fikir veriyor.
Şimdilik Trump'ın İran ile anlaşma konusundaki açıklaması, müzakerelerin hangi şartlar altında devam edebileceğine dair soruları cevapsız bırakıyor. En önemli mesele, Tahran'ın Washington'ın taleplerine ne derece taviz vermeye hazır olduğu olmaya devam ediyor.
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