Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini ancak şu an için Washington'ın kabul edebileceği şartlara razı olmadığını belirtti. Amerikan başkanı, Tahran ile basit değil, "gerçek bir anlaşma" yapma niyetinde olduğunu vurguladı.

ABD ile İran arasındaki ilişkilerde anlaşma konusu tekrar gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın müzakerelere ilgi duyduğunu ancak Washington'ın taleplerine uygun şartları kabul etmeye henüz hazır olmadığını söyledi. Trump bu açıklamayı Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Trump, İran ile nasıl bir anlaşma yapmak istiyor?

Amerikan başkanı, İran ile bir anlaşma yapma olasılığını reddetmedi. Ancak her türlü anlaşmanın Washington için de kabul edilebilir olması gerektiğini vurguladı.