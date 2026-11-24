Bir adam, bozuk çamaşır makinesini çöpe atmak yerine ondan sıra dışı bir barbekü mangalı yaptı. Beklenmedik icadını gösteren video sosyal ağlarda yayılarak kullanıcıların büyük ilgisini çekti.

Adam, eski ev aletinin tamburunu kullanarak onu et ve tavuk pişirilebilecek bir mangala dönüştürdü. Sonuç olarak, normalde çöpe gidecek olan eşya, açık havada yemek pişirmek için tasarlanmış bir cihaza dönüştü.

Videodaki en ilginç nokta ise yaptığı esprili yorumdu. Yazara göre, "sıkma modunda" tavuklar harika bir altın rengi alana kadar pişiyor. İşte bu kinayeli açıklama, internet kullanıcıları arasında gülüşmelere ve çeşitli tepkilere yol açtı.

Bu fikir, eski eşyalara yeni bir hayat vermenin, onları geri dönüştürmenin ve sıra dışı yollarla kullanmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak böyle bir cihazı pratikte kullanırken metalin içeriğine, ısıya dayanıklılığına ve gıda güvenliğine dikkat etmek önemlidir.