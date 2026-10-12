Türkiye'de iki kız kardeş kapalı dükkandan içecek alıp parasını kapının altından bıraktı (video)

·10·Dünya
Türkiye'de iki kız kardeş kapalı dükkandan içecek alıp parasını kapının altından bıraktı (video)

Türkiye'nin Bursa ili Osmangazi ilçesinde iki kız kardeş, kapalı olan dükkanın önünden içecek alarak parasını kapının altından içeri bıraktı. Çocukların bu dürüst davranışı güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre olay, 8 Ekim günü Bursa'nın İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan 57 yaşındaki dükkan sahibi Mustafa Targay, namaz kılmak için dükkanını kilitleyip ayrılmıştı.

Bu sırada içecek almak için gelen iki kız kardeş, dükkanın kapalı olduğunu fark etti. Dükkanın dışındaki içeceklerden alan çocuklar, parasını güvenlik kamerasına gösterdikten sonra kapının altından içeri attı.

Dükkan sahibi, komşusunun söylemesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyerek çocukların bu hareketinden haberdar oldu. Olaydan çok etkilendiğini ifade etti.

Mustafa Targay daha sonra kız kardeşleri babalarıyla birlikte dükkana davet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Çocukların dürüst ve vicdanlı yetişmiş olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Olayı yansıtan görüntüler sosyal medyada yayılarak birçok insanın takdirini topladı.

BursaMustafa TargayKız Kardeşlerİntizam MahallesiDürüstlük
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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