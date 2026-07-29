Bursa'da 2 yaşında çocuk havuzda boğularak hayatını kaybetti

Türkiye'nin Bursa şehrinde meydana gelen facia kamuoyunu sarstı. Edinilen bilgiye göre, bir sitede kaybolan 2 yaşında çocuk, yaklaşık bir saat süren aramaların ardından yüzme havuzunda bilinci kapalı halde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun hayatı kurtarılamadı.

Olayın en acı anlarından biri, evladının ölüm haberini alan annenin yaşadığı acı oldu. Olay tanıklarının belirttiğine göre, yakınları onu sakinleştirmeye çalışsa da annenin derin kederi herkesi derinden etkiledi.

Uzmanlar , bu facianın ardından yaz sezonunda havuz çevrelerinde çocuk güvenliğine özel önem verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Uzmanlar, küçük çocukların su havuzlarının yakınında bir an bile gözetimsiz bırakılmaması, havuzların güvenlik çitleriyle donatılması ve güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uyulmasının bu tür üzücü olayların önlenmesinde büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.