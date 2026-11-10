Gana'da 28 yaşındaki bir adam zenginlik umuduyla kendini tabuta koyup 3 gün mezarlıkta yattı

Gana'nın 28 yaşındaki bir vatandaşının, para ve zenginlik çekmek amacıyla sıra dışı bir ritüele başvurduğu ve üç gün boyunca mezarlıktaki bir tabutun içinde yattığı bildirildi. Bu haber, “My Joy Online” yayın organı tarafından duyuruldu.

Tuhaf olay, yerel bir avcının gezinti sırasında mezarlıkta sahipsiz duran bir tabutu fark etmesiyle ortaya çıktı. Köpekleri tabuta doğru koşup sürekli havlamaya başladı. Bundan şüphelenen adam, içinde birinin olabileceğini tahmin etti.

Avcı tabuta yaklaştı ve içerideki kişiyi dışarı çıkmaya zorladı. Hatta silah kullanabileceğini söyleyerek tehdit ettikten sonra tabutun içinden bir erkek çıktı. Yapılan incelemede, şahsın yerel bir eczane şubesi sahibi olduğu anlaşıldı.

Kısa bir süre sonra, olay yerinden şifalı bitkiler toplayan bir şifacı da geçti. Birlikte adamı köye götürdüler. Bu sıra dışı olayla ilgili haber hızla yayıldı ve yerel halktan oluşan büyük bir grup, olayın detaylarını öğrenmek için toplandı. Bazı vatandaşlar durumu netleştirmek için polisin çağrılmasını önerdi.

İlk tahminlere göre adam, eski bir ritüel kapsamında para ve zenginlik çekme umuduyla üç gün boyunca tabutun içinde kaldı. Daha sonra, olayın tüm detaylarını belirlemek üzere kolluk kuvvetlerine teslim edildi.