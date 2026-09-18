“Ölecekseniz, kendi ülkenize gidip ölün!”: Tayland Başbakan Yardımcısı'ndan sert açıklama

Dünya turizminin merkezlerinden biri ve milyonlarca göçmenin favori mekanı haline gelen Tayland'da, yabancı uyruklu kişilere yönelik beklenmedik, sert ve uluslararası çapta büyük yankı uyandıran bir açıklama yapıldı. Ülkenin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, yabancıların ülke topraklarında özel mezarlık kurma taleplerini sert bir dille eleştirerek kesin bir uyarıda bulundu.

“Bu durum artık sınırı aştı, kontrolden çıkıyor. Buraya gelmenize izin verdiğimiz için minnettar olmalısınız... Eğer ölecekseniz, kendi vatanınıza gidip ölün. Burada ölmenize gerek yok. Bizi sömürmeye çalışmayın,” diyerek açık ve tavizsiz bir tutum sergiledi Charnvirakul. Aynı zamanda, krallığın tüm eyalet yöneticilerine ve valilerine, yabancıların yasa dışı faaliyetlerinin yanı sıra Tayland'ın milli geleneklerine, yasalarına ve yerel halkına karşı gösterilen saygısızlıklara derhal son verilmesi konusunda kesin talimat verdi.

Peki, yabancıların hangi eylemleri Tayland hükümetinin sabrını taşırdı? Ülkede yabancı turistlere ve göçmenlere yönelik denetimler daha da sıkılaştırılacak mı ve bu açıklama krallığın turizm politikasını nasıl etkileyecek?

“Burada ölmenize gerek yok!”: Anutin Charnvirakul'un temel tezleri

Tayland yönetimi tarafından yapılan sert açıklamanın en önemli noktaları:

“Sınırı aşan talep”: Başbakan Yardımcısı, yabancıların Tayland topraklarında kendileri için özel mezarlıklar kurma talebini devlet egemenliğine ve yerel düzene aykırı olarak değerlendirdi;

Minnet ve misafirperverlik kültürü: Hükümet yetkilisi, yabancıların Tayland'a giriş, yaşam ve tatil imkanı verildiği için minnettar olmaları gerektiğini vurguladı;

Sömürüye izin verilmeyecek: Ülke topraklarının, doğal kaynaklarının ve misafirperverliğinin yabancı vatandaşlar tarafından kişisel çıkarlar uğruna suistimal edilmesine son verileceği belirtildi;

Vatana dönüş çağrısı: Charnvirakul, yabancıların yerel geleneklere ve yasalara uyum sağlayamaması veya kalıcı defin yerleri talep etmeleri durumunda, kendi vatanlarına gidip ölmeleri gerektiğini açıkça ifade etti.

Eyaletlere kesin talimat: Yabancılara karşı baskın dalgası

Tayland hükümeti tarafından ilan edilen yeni düzen ve talepler:

Yasa dışı iş ve faaliyetlere darbe: Yabancı vatandaşların yerel halkın haklarını ihlal ederek yasa dışı rehberlik, emlak ticareti ve lisanssız girişimcilik yapmalarına karşı mücadele güçlendirilecek;

Kültürel saygısızlığa tolerans yok: Yerel Budist geleneklerine, tapınaklara ve Taylandlılara karşı saygısızlık yapanların derhal sınır dışı edileceği ve “kara liste”ye alınacağı belirlendi;

Valilerin sorumluluğu: Phuket, Pattaya, Samui ve Chiang Mai gibi büyük turizm merkezlerinin yöneticilerine, yabancı nüfusu sürekli ve sıkı denetim altında tutmaları talimatı verildi.

Uluslararası analiz ve turizm beklentileri: Uzman görüşleri

Siyaset bilimcilerin ve uluslararası turizm uzmanlarının durum değerlendirmesi:

Yerel halkın memnuniyetsizliğinin zirvesi: Son yıllarda gözlemlenen yoğun göç ve turist akını nedeniyle konut fiyatlarının artması ve bazı yabancıların umursamaz davranışları, yerel halkta ciddi bir tepkiye yol açtı;

Siyasetçilerin kamuoyuna yanıtı: Charnvirakul'un bu agresif ve açık beyanı, hükümetin kendi vatandaşlarının çıkarlarını ön planda tuttuğunu göstermeyi amaçlayan popülist ancak stratejik bir adımdır;

Kuralların sertleşmesi: Bu krizin ardından Tayland'da uzun süreli vize alma, arazi veya mülk ile ilgili işlemler yapma ve ikamet şartlarının önemli ölçüde zorlaşması bekleniyor.

Tayland hükümetinden gelen bu yankı uyandıran ve kesin uyarı, ev sahibi ülkenin milli gururunu ve yasalarını her türlü turizm gelirinden üstün tuttuğunu açıkça ortaya koydu.

Sizce Tayland Başbakan Yardımcısı'nın yabancılara yönelik “Kendi vatanınıza gidip ölün!” şeklindeki sert sözleri ne kadar adil ve yerinde? Yurt dışına giden her bireyin o ülkenin gelenek ve yasalarına ne ölçüde saygı duyması gerektiğini düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve uluslararası alandaki bu sıcak gelişmeyi tüm arkadaşlarınızla ve seyahat tutkunlarıyla paylaşın!