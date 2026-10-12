Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?

Çin'in Shantou kentindeki terk edilmiş bir konut kompleksi, zamanla devasa bir yeşil ormana dönüşüyor. Bitkilerle kaplı çok katlı binalar ve bakımsız sokaklar, sanki insanların terk ettiği ve doğanın hüküm sürdüğü bir dünyayı anımsatıyor. Bu manzara, popüler 'The Last of Us' dizisindeki post-apokaliptik atmosferi çağrıştırıyor.

Edinilen bilgilere göre, 2010'lu yıllarda bu bölgede deniz manzaralı lüks bir konut projesi inşa edilmesi planlanmıştı. Ancak finansal sorunlar nedeniyle proje tamamlanamadı ve binalar kaderine terk edildi.

Aradan geçen yaklaşık 15 yılın ardından doğa, bölgeyi yavaş yavaş kendi hakimiyeti altına aldı. Ağaçlar ve diğer bitkiler binaların arasında, balkonlarda ve sokak boyunca büyüyerek beton yapıları yemyeşil bir manzaraya dönüştürdü.

Bir zamanlar lüks konutların inşa edilmesi hedeflenen bölge, bugün terk edilmiş bir şehir görünümüne büründü. Bu manzara, insan planları gerçekleşmediğinde doğanın zamanla çevreyi nasıl değiştirebileceğini gözler önüne seriyor.