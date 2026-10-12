Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?

·13·Dünya
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?

Çin'in Shantou kentindeki terk edilmiş bir konut kompleksi, zamanla devasa bir yeşil ormana dönüşüyor. Bitkilerle kaplı çok katlı binalar ve bakımsız sokaklar, sanki insanların terk ettiği ve doğanın hüküm sürdüğü bir dünyayı anımsatıyor. Bu manzara, popüler 'The Last of Us' dizisindeki post-apokaliptik atmosferi çağrıştırıyor.

Edinilen bilgilere göre, 2010'lu yıllarda bu bölgede deniz manzaralı lüks bir konut projesi inşa edilmesi planlanmıştı. Ancak finansal sorunlar nedeniyle proje tamamlanamadı ve binalar kaderine terk edildi.

Aradan geçen yaklaşık 15 yılın ardından doğa, bölgeyi yavaş yavaş kendi hakimiyeti altına aldı. Ağaçlar ve diğer bitkiler binaların arasında, balkonlarda ve sokak boyunca büyüyerek beton yapıları yemyeşil bir manzaraya dönüştürdü.

Bir zamanlar lüks konutların inşa edilmesi hedeflenen bölge, bugün terk edilmiş bir şehir görünümüne büründü. Bu manzara, insan planları gerçekleşmediğinde doğanın zamanla çevreyi nasıl değiştirebileceğini gözler önüne seriyor.

ShantouÇinThe Last of UsKentleşmeDoğa
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kimse fark etmedi: Nikolay orduya katıldı — Başkan küçük oğlu hakkındaki sırrı açıkladıKimse fark etmedi: Nikolay orduya katıldı — Başkan küçük oğlu hakkındaki sırrı açıkladı11 Eylül 20:30Trump, Putin ile yeni bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı: Miami neden şüpheli?Trump, Putin ile yeni bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı: Miami neden şüpheli?23 Eylül 09:48Everest de çöp yığınına dönüşüyor: Dünyanın en yüksek zirvesindeki acı manzaraEverest de çöp yığınına dönüşüyor: Dünyanın en yüksek zirvesindeki acı manzara13 Eylül 23:32İnternette zenginliğini sergileyen fenomenin evi soyulduİnternette zenginliğini sergileyen fenomenin evi soyuldu8 Ekim 10:29İki kadın terk edilmiş mobilyanın içinden 86 bin avro nakit para buldu: Servet nasıl paylaşıldı?İki kadın terk edilmiş mobilyanın içinden 86 bin avro nakit para buldu: Servet nasıl paylaşıldı?15 Ağustos 17:37Bütün bir şehri satın alıp 6 yıldır yalnız yaşayan ABD'li girişimcinin hayatı!Bütün bir şehri satın alıp 6 yıldır yalnız yaşayan ABD'li girişimcinin hayatı!16 Ağustos 17:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi