Elit içinde isyan: Kongre neden Pentagon şefini Anayasa'ya tehdit ilan etti?
ABD siyasi elitinde yeni bir büyük sarsıntı: Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, Pentagon şefi Pete Hegseth'in görevden alınması (impeachment) için resmi bir karar tasarısını Kongre'ye sundu. Hegseth, Kongre'nin izni olmadan İran'a karşı askeri harekat yürütmek, Karayip havzasındaki gemilere saldırılar düzenlemek ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla ilgili yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Belgenin Çarşamba günü oylamaya sunulması planlanıyor.
İki partinin mutabakatı ve ara seçimlerin etkisi
CBS News analizine göre, Hegseth'e yönelik azil sürecinin Kongre'de geniş ve iki partili bir destek görme ihtimali oldukça yüksek. Bunun iki temel nedeni var: Birincisi, her iki partinin üyeleri de Hegseth'in İran'a yönelik yürüttüğü askeri kampanyadan ciddi şekilde rahatsız; ikincisi, yakın zamanda yapılan ara seçimlerde yenilgiye uğrayan Cumhuriyetçiler arasında Pentagon yönetiminin eylemlerine yönelik endişe ve itirazlar keskin bir şekilde arttı.
Kentucky eyaletinden seçilen Thomas Massie, geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray yönetiminin birçok kararına açıkça karşı çıkmıştı. Eylül ayında azil konusunu gündeme getirmiş ancak meclis yönetimi oturumu erken kapatarak oylamayı Kasım ayına ertelemişti. Şimdi ise 34 sayfalık güncellenmiş bir belge sundu.
Suçlama maddesi
İçerik ve dayanak
Hukuki ve siyasi iddia
İran'a karşı savaş
Kongre'nin resmi izni (onayı) olmaksızın askeri operasyonlar yürütmek
ABD Anayasası'nın savaş ilanıyla ilgili normunu ihlal etmek
Karayip Denizi'ndeki operasyonlar
Pentagon tarafından akvaryumdaki (deniz alanındaki) gemilere saldırılar düzenlenmesi
Askeri yetki sınırlarının dışına çıkmak
Maduro'nun yakalanması
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonlar
Uluslararası ve ulusal hukuka aykırı eylemler
Anayasal risk
Görev sorumluluklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırı şekilde faaliyet göstermek
Devlet görevinde bulunma hakkından ömür boyu mahrum bırakılma talebi
«Peter Brian Hegseth, görevinde kaldığı sürece Anayasa için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kanıtladı. Görevine ve hukukun üstünlüğüne kesinlikle uymayan bir şekilde hareket etti. Bu nedenle azledilmeyi, görevden alınmayı ve ABD'de herhangi bir şerefli, güvenilir veya ücretli görevde bulunma hakkından mahrum bırakılmayı hak ediyor».
— Thomas Massie, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi.
Pentagon'un sükuneti: Hegseth ne diyor?
Kongre'deki yoğun baskıya rağmen Pete Hegseth, durumu dramatik bir boyuta taşımamaya çalışıyor. Gazeteciler ile yaptığı görüşmede, azil riskini abartmamaya çağırdı ve Pentagon'daki faaliyetlerini sonuna kadar savunmaya hazır olduğunu belirtti.
Cumhuriyetçiler arasında azli durdurmak için yeterli oy olup olmadığı sorusuna bakan kısaca, «Bu bizi endişelendirmiyor» yanıtını verdi. Salı günü Hegseth, Pentagon'da Kongre'nin bu eylemlerine ilişkin özel bir brifing vereceğini duyurdu. Ancak Çarşamba günkü oylamanın sonucu, ABD askeri yönetiminin gelecekteki kaderini belirleyecek bir sınav olması bekleniyor.
Sizce Kongre, Pentagon şefini görevden almayı başarabilecek mi, yoksa bu iç siyasi mücadelede bir başka baskı aracı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…