Elit içinde isyan: Kongre neden Pentagon şefini Anayasa'ya tehdit ilan etti?

CBS News analizine göre, Hegseth'e yönelik azil sürecinin Kongre'de geniş ve iki partili bir destek görme ihtimali oldukça yüksek. Bunun iki temel nedeni var: Birincisi, her iki partinin üyeleri de Hegseth'in İran'a yönelik yürüttüğü askeri kampanyadan ciddi şekilde rahatsız; ikincisi, yakın zamanda yapılan ara seçimlerde yenilgiye uğrayan Cumhuriyetçiler arasında Pentagon yönetiminin eylemlerine yönelik endişe ve itirazlar keskin bir şekilde arttı.

ABD siyasi elitinde yeni bir büyük sarsıntı: Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, Pentagon şefi Pete Hegseth'in görevden alınması (impeachment) için resmi bir karar tasarısını Kongre'ye sundu. Hegseth, Kongre'nin izni olmadan İran'a karşı askeri harekat yürütmek, Karayip havzasındaki gemilere saldırılar düzenlemek ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla ilgili yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Belgenin Çarşamba günü oylamaya sunulması planlanıyor.

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Kongre'deki yoğun baskıya rağmen Pete Hegseth, durumu dramatik bir boyuta taşımamaya çalışıyor. Gazeteciler ile yaptığı görüşmede, azil riskini abartmamaya çağırdı ve Pentagon'daki faaliyetlerini sonuna kadar savunmaya hazır olduğunu belirtti.

«Peter Brian Hegseth, görevinde kaldığı sürece Anayasa için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kanıtladı. Görevine ve hukukun üstünlüğüne kesinlikle uymayan bir şekilde hareket etti. Bu nedenle azledilmeyi, görevden alınmayı ve ABD'de herhangi bir şerefli, güvenilir veya ücretli görevde bulunma hakkından mahrum bırakılmayı hak ediyor».

Kentucky eyaletinden seçilen Thomas Massie, geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray yönetiminin birçok kararına açıkça karşı çıkmıştı. Eylül ayında azil konusunu gündeme getirmiş ancak meclis yönetimi oturumu erken kapatarak oylamayı Kasım ayına ertelemişti. Şimdi ise 34 sayfalık güncellenmiş bir belge sundu.

Cumhuriyetçiler arasında azli durdurmak için yeterli oy olup olmadığı sorusuna bakan kısaca, «Bu bizi endişelendirmiyor» yanıtını verdi. Salı günü Hegseth, Pentagon'da Kongre'nin bu eylemlerine ilişkin özel bir brifing vereceğini duyurdu. Ancak Çarşamba günkü oylamanın sonucu, ABD askeri yönetiminin gelecekteki kaderini belirleyecek bir sınav olması bekleniyor.

Sizce Kongre, Pentagon şefini görevden almayı başarabilecek mi, yoksa bu iç siyasi mücadelede bir başka baskı aracı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.